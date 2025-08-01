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對等關稅進入倒數計時 白宮：尚未獲通知的國家 今晚午夜前公布

兆豐金董座 分析穩定幣

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導

美國通過穩定幣法案，使穩定幣成為熱話題，兆豐金控（2886）董事長董瑞斌昨（31）日指出，其實就穩定幣的機制與本質來看，台灣早在2002年誕生的悠遊卡，就有類穩定幣的機制，且台灣的支付金融環境相當便利，對使用者也就是一般大眾來說，以穩定幣替代悠遊卡等電子票證，便利性相當卻要犧牲利息等資金成本，如此則穩定幣吸引力可能有限。

日前財委會視察兆豐金，董瑞斌在會上提到穩定幣，立委關注。他昨天特別再剖析穩定幣的特性與美國、台灣大環境的差異，另外，對於穩定幣有助於美元匯率與美債穩定，董瑞斌則是分析，穩定幣背後的資產是連結法幣，但法幣若跨境就沒有穩定可言，還是有匯率波動，而天才法案要求穩定幣發行機構要有儲備美元現金或約當現金，因此被視為有利於解決美債問題。

董瑞斌 兆豐金控 美元匯率

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