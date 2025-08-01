壽險業海外資產規模 6月回升到20.5兆元

中央銀行最新公布的6月金融業資產統計資料顯示，國內壽險公司在新台幣回穩後，國外資產規模出現小幅回升；但外國及大陸銀行在台資產則逆勢下滑，凸顯金融業在國際政經環境與匯率劇烈波動中，調整資產配置的壓力與策略分歧。

根據央行統計，2025年6月國內壽險公司國外資產總額達20.54兆元新台幣，較5月的20.46兆元回升約882億元，增幅為0.43%。在4月與5月新台幣大幅升值的壓力下，壽險資產出現明顯縮水，如今逐步回穩，顯示壽險業對強勢台幣已初步消化並調整投資策略。業者認為，外幣投資型保單增加可能是挹注壽險業6月國外資產增加的因素之一。

壽險業長年持有龐大保險資金，為求收益穩定，約六成資金配置於海外市場，匯率波動與資產評價的影響，成為資產管理的核心挑戰。

反觀6月外國及大陸銀行在台總資產則呈現月減趨勢，6月總資產由5月的4.05兆元降至3.98兆元；其中國外資產規模也從1.85兆元降至1.78兆元，減幅達3.7%。顯示外銀在台對海外資產的配置策略有所收縮，對國際金融市場的持續觀望與風險調控明顯。

事實上，自2023年底起，外銀國外資產已呈現波動走勢。2025年1月一度降至1.75兆元新台幣，創下2018年12月以來新低，之後於5月回升至1.85兆元，但6月再次下滑至1.78兆元，跌破1.8兆元整數關卡。觀察過去十年趨勢，外銀在台國外資產多維持在1.8兆至2.1兆元間，跌破1.8兆情況較為罕見，除非遇到重大國際事件或資產重配置的調整。

金融市場人士分析指出，今年初外銀國外資產規模罕見下探，與全球政經不確定性升溫密切相關，例如美國前總統川普重返政壇帶來的選舉變數預期，或地緣政治與金融監管新規推動下的資金布局變化。此外，回顧過往歷史，2017年5月外銀國外資產曾降至1.68兆元，與美國「通俄門」事件擴大、衝擊市場信心有關；2015年12月同樣數字低點則與美國聯準會終結超低利率、啟動升息循環有關。