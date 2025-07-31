大翻身！金管會一招讓壽險6月暴賺652億元 全年獲利有挑戰

金管會政策紅利挹注，壽險半年報大翻身。據金管會統計，壽險業6月單月大賺652億元，一舉終結連兩個月虧損，同時改寫11個月新高，淨值止跌回升到2.2兆元，外匯準備金也暴漲到2,335億元，月增2,147億元，刷新史上最大月增額紀錄。

6月壽險業三大數字「起死回生」，全靠金管會放寬責準金提存所釋出的政策紅利。據業者公告，9家壽險業共釋出2,164億元責準金，其中約兩成、523億元直接挹注6月獲利，另八成則轉入外匯準備金水庫。

換言之，6月壽險業大賺652億元中，約八成來自責準金回沖，穩定了財報波動，另兩成才是仰賴實現資本利得及認列現金股息收入挹注。

據數據顯示，6月壽險國外投資已轉虧為盈366億元，顯示匯損衝擊大降，同時部分業者也趁機賣美股債，實現資本利得補獲利。

6月外匯準備金水庫暴漲背後，也幾乎全數來自責準金回沖貢獻，使水位重返3月台幣急升前的水準，有助抵禦未來匯率波動的風險。

一家壽險業者說，這波政策紅利，的確挽救了壽險半年報，隨7~8月現金股息入帳高峰期將至，獲利動能可望延續到第3季。

但他也示警，第4季股債波動不確定性增加，新台幣又若持續升值，CS和NDF避險工具成本大跳增，將逐步吞噬6月釋出的責準金「老本」，將影響2025年全年壽險潛在獲利能力、可分配盈餘空間。

金管會31日公布壽險業半年報，6月壽險業大賺652億元，累計前六月虧轉盈35億元。保險局副局長蔡火炎說，6月大賺是業務承保損失、轉利益1,989億元，全數抵銷了淨投資損失和營業費用增加。

其中，責準金釋出對盈餘與外匯準備金皆有貢獻，惟後者屬於投資收益減項，也讓當月淨投資損失數字被放大。

6月底淨值回升到2兆2,152億元終結連三個月跌勢，月增1,807億元幾乎全數收復5月失土。累計上半年淨值減少3,708億元，即便減額收斂，但仍是近三年同期最差表現。

官員說，6月淨值止跌，除受獲利回穩外，台、美股債匯市全順風，使壽險業金融資產評價利益月增1,165億元，其中以「覆蓋法」重分類其他綜合損益大增993億元增加最多。