被強台幣搞怕了？壽險業6月狂拉避險比例 誰知央行拉尾盤

被強台幣搞怕了，6月壽險業寧可砸大錢，大拉避險比例到67%的今年新高，月增3個百分點，但最終央行拉尾盤，穩住台幣，等於壽險業白砸大錢避險。

據金管會統計，6月台幣僅小升0.1%，使壽險業者海外投資，完全不避險情況下，僅出現373億元兌換損失。

但業者被強台幣搞怕了，大舉拉升避險比例到67%，同時因NDF仍有6%年化成本，使業者被迫付出了280億元今年新高的避險工具成本。

再加上責準金釋出轉入外匯準備金，是為減項（指提存數），使6月淨匯兌損失被放大到2,582億元。業者說，因6月有約2,100億元責準金釋出轉入外價金，若剔除這塊影響數，實際提存數很小，這塊因會計項目變動，應視為一次性因素。

但因6月有責準金釋出提存至外價準備金，屬於淨投資利益減項，使累計上半年淨匯兌損失呈現5,220億元，年大增3.6倍，續寫史上最慘紀錄。