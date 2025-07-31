金管會祭暫行措施 壽險業6月轉虧為盈賺652億

多家壽險業申請金管會暫行措施，釋出的責任準備金轉為外價金或轉稅前損益，加上部分投資獲利，帶動壽險業獲利回神。金管會統計顯示，壽險業5月原本單月大虧新台幣1066億元，6月轉為獲利652億元，壽險業上半年累計獲利再度轉正。

根據金管會統計，壽險業今年前4月獲利原本還有449億元，不過，新台幣5月暴升6.98%，拖累壽險業5月大虧1066億元，導致前5月壽險業轉呈虧損，隨著新台幣6月匯率回穩，加上9家壽險業也申請適用金管會放寬保單責任準備金等暫行措施，壽險業獲利暫時鬆口氣。

金管會保險局副局長蔡火炎在例行記者會指出，保險業稅前盈餘今年6月底為194億元，年減2103億元或91.6%，其中，壽險業稅前盈餘為35億元，較去年同期大減2110億元或年減98.4%；產險業稅前盈餘159億元，年增7億元或4.6%。

換算壽險業6月單月獲利652億元，主要是因業者有申請暫行措施，加上投資國內外股市獲利所致。

蔡火炎說，壽險業上半年稅前獲利35億元、年減98.4%，主要原因是業務承保利益增加2848億元，財務投資利益減少4890億元，業務費用增加49億元。

蔡火炎表示，比較今年6月底新台幣兌美元匯率相對去年底升值達9.63%，壽險業外匯價格變動準備金的累積餘額為2335億元，較去年底增加139億元。

壽險業6月避險成本仍維持在高檔，計算壽險業涵蓋兌換損益、避險損益及外匯價格準備淨變動的單月合計數為負2582億元。

蔡火炎表示，今年6月底壽險業涵蓋兌換損益、避險損益及外匯價格準備淨變動的影響合計數為負5220億元，同期間壽險業國外投資淨利益（包含兌換損益、避險損益，但不包含外匯價格變動準備金淨變動）為負1018億元。

觀察保險業淨值變化，保險業6月底淨值為2兆3660億元，年減4156億元或14.9%。其中，壽險業淨值也增加到2兆2152億元，月增1807億元，不過較去年同期減少4226億元或16%；產險業淨值為1508億元，較去年同期增加70億元或4.9%。