證交所「壯大臺灣資本市場高峰會」 助業界掌握趨勢及因應挑戰

臺灣證券交易所31日舉行「壯大臺灣資本市場高峰會」，吸引近200家上市公司之董事(長)、創辦人、總經理及高階主管與會，藉由多元觀點交流與激盪，協助企業強化國際視野與決策能力，靈活掌握機會、化解風險，於激烈競爭中站穩腳步、再創佳績，共創資本市場更上層樓。

這場活動邀請總統府資政沈榮津、貿協董事長黃志芳、中經院長連賢明、財訊雙週刊社長謝金河等重量級專家，從產業趨勢、國際貿易與金融市場等角度，深入剖析當前經貿議題、可能衝擊與潛在機會，提供專業見解，協助業界掌握趨勢及因應挑戰。

證交所董事長林修銘致詞表示，證交所作為推動臺灣成為「亞洲資產管理中心」計畫重要的一環，將藉由臺灣高科技產業的優勢及成熟開放的資本市場，吸引國際優質創新企業落腳臺灣，為協助優質企業順利進入資本市場，將持續以「敏捷」、「創新」及「科技」三大主軸為核心驅動力，與各界攜手合作，扶植具潛力的創新產業快速進入資本市場，發掘下個獨角獸。

謝金河以「美國優先政策重塑國際經貿與供應鏈版圖」為題，深入剖析當前國際局勢與產業變局，並分享圍繞四大主軸展開：首先，美國以對等關稅策略，要求各國開放市場並加大投資，否則將面臨高額關稅；其次，全球AI浪潮席捲，從晶片、伺服器到材料供應鏈，全產業鏈正快速重組。

第三，中國大陸經濟內捲現象，使消費與投資動能趨弱，對亞洲區域供應鏈與市場布局產生長期影響；第四，新臺幣匯率第2季劇烈波動後可望趨穩，有利資本市場回復信心。

謝金河說，在全球產業重組的格局下，臺灣具備高科技製造優勢，若能加速與AI應用場景接軌，將可搶占新一波供應鏈主導權；資本市場長期表現穩健，為產業升級提供良好融資平臺，亦是吸引國際資金的重要條件。

連賢明以「美國對等關稅和臺灣產業衝擊」為題分析，川普關稅政策有四大動機：縮減貿易逆差、反對外包、復興美國製造業及籌措財政資源。

連賢明強調，傳統產業應尋求二次升級轉型，往自動化、機器人、特用化學及ESG等領域發展，製造業及服務業已進入「二次國際化」時代，在重新進行海外投資同時，需有法務、金融、國際稅務等服務業人才協同發展，臺灣需積極應對，化挑戰為機遇。

前瞻論壇則以「掌握全球競合新變局，臺灣企業新契機」為主軸，由謝金河擔任主持人，與沈榮津、黃志芳、連賢明進行深度對談，分別從美中角力新常態的臺商布局、美國關稅新制後的新南向政策、新臺幣與美元政策變動對臺灣資金與投資的影響，及地緣政治牽動下，臺灣優勢產業與傳統外銷產業對海外市場的規劃，面對全球變局，臺灣企業該如何強化風險管理並提升國際競爭力等角度切入。

沈榮津分析，川普2.0對等關稅政策旨在減少美國貿易赤字，對全球貿易秩序與供應鏈布局產生深遠衝擊，臺商需重新調整全球策略以應對挑戰。他建議企業採取靈活營運模式，透過分散供應鏈、第三地生產等機制，降低對單一市場的依賴，實現市場多元化以分散風險，強調在地化策略，快速回應客戶需求並降低關稅成本。

黃志芳表示，貿協與證交所的合作已有效推動臺灣企業國際化，例如在Computex與證交所合作，為全球投資人提供服務，促進臺灣企業的二次轉型與國際化。

黃志芳說，貿協積極推動國際媒合功能，協助企業尋找海外併購或技術合作對象、資源及支持。開發AiEZ TRADE專案，為中小企業提供數位化與AI行銷工具，幫助企業融資與國際化，強化臺灣資本市場，吸引企業在臺上市，促進新創與傳統產業的國際競爭力。

連賢明分享，新臺幣升值與臺灣今年前兩季出口暢旺有很大關係，而提前拉貨潮與臺幣升值影響，下半年應會同步舒緩。但如果美國開始降息，對新臺幣匯率又是另一個壓力。

謝金河總結，企業加值化的時代已經來臨，產業需透過技術創新與高附加價值策略應對全球貿易挑戰，並建議產業積極導入AI與智慧製造技術，優化生產流程，擺脫低毛利的傳統製造模式，轉而追求高價值供應鏈，以顯著提升獲利能力。

特別是傳統產業更應加速智慧化轉型，強化品牌國際化，滿足全球市場對效率及環境規範的需求。同時，謝金河鼓勵在地化與市場多元化，建議企業在東協、美國等地設廠，分散市場風險並降低關稅成本，增強經濟韌性。

此外，他建議利用領頭企業的示範效應，透過公開標竿案例激勵更多企業參與轉型與投資，提升整體市場信心。這些策略以加值化為核心，結合技術創新與市場分散，幫助產業在關稅壓力下維持競爭力。

為持續強化臺灣資本市場競爭力並提升企業價值，證交所將持續與產業攜手合作，推動資本市場向上躍升，也將結合一般板及創新板之力量，不僅鞏固既有產業基礎，也將引導產業朝多元化發展，創造更高的合作綜效，並協助上市公司因應國際情勢變化，掌握全球投資經營環境，藉此提升臺灣企業新一波的競爭利基，透過企業價值提升，壯大臺灣資本市場價值，穩健實現亞洲資產管理中心目標。