快訊

台灣成關稅談判「最後一名」 台指夜盤多空交戰激烈

王世堅逆風諫言賴總統 手下敗將也佩服：一個連對手都尊敬的男人

被威脅裸照寄上司！他羞回「快寄」 網見職業笑翻「騙錯人」

上半年外溢保單新契約保費收入衝193億 國壽居冠

中央社／ 台北31日電
金管會統計，今年截至第2季外溢保單新契約保費收入達新台幣193億3362萬元，年增67%。其中，國泰人壽上半年外溢保單新契約保費為143.27億元，年增116%，奪下外溢保單保費王。圖／國泰人壽提供
金管會統計，今年截至第2季外溢保單新契約保費收入達新台幣193億3362萬元，年增67%。其中，國泰人壽上半年外溢保單新契約保費為143.27億元，年增116%，奪下外溢保單保費王。圖／國泰人壽提供

金管會統計，今年截至第2季外溢保單新契約保費收入達新台幣193億3362萬元，年增67%。其中，國泰人壽上半年外溢保單新契約保費為143.27億元，年增116%，奪下外溢保單保費王。

金管會今天發布壽險業今年截至第2季外溢保單與實物給付保單銷售狀況，前3大業者依序皆為國泰人壽、南山人壽富邦人壽

近年民眾健康意識抬頭，也帶動業者設計多種健康管理回饋機制的外溢保單，金管會目前已核准及備查15家壽險公司、共281張保險商品。今年上半年外溢保單新契約銷售件數為57萬8275件，年減6%，初年度保費收入約193億3362萬元，年成長67%。

觀察個別公司狀況，國泰人壽上半年外溢保單件數23.16萬件，新契約保費收入143.27億元，奪下外溢保單保費王；其次為南山人壽24.24萬件，新契約保費收入26.35億元，則是外溢保單件數王，不過在件數跟保費收入都呈年減；再來是富邦人壽7.58萬件，保費收入17.15億元。

國壽上半年在件數、保費收入均呈年增表現，金管會保險局副局長蔡火炎在例行記者會表示，這可能跟業者銷售策略有關，可能單件保額較高，帶動新契約保費收入成長較多。

金管會今天也同步公布壽險業實物給付保單銷售概況，截至第2季已核准及備查7家壽險公司共50張保險商品，上半年新契約銷售件數為24萬729件，年增78%，初年度保費收入約5億2392萬元，年減53%。

至於單一公司狀況，國泰人壽上半年實物給付保單件數11.35萬件，新契約保費收入4.8億元，其次為南山人壽6.2萬件、0.22億元，再來是富邦人壽6.5萬件、0.2億元。

保費 保單 金管會 國泰人壽 富邦人壽 壽險公司 南山人壽

延伸閱讀

三商美邦RBC未達標及未完成改善 董座今年薪酬受金管會處分幾被砍光

協助水患災民 金管會轄下證期機構再捐2千萬

金管會新規「恐讓高股息ETF消失」？官方曝原委…網猜陰謀論

獨／金控敵意併購修法能「翻案」？關鍵閉門會議明登場

相關新聞

獨／金管會主委彭金隆召開逾2小時「公開收購公聽會」 定調三大重點

金管會今日下午由主委彭金隆親自站上第一線，找來14家金控總經理舉行公聽會來作公開收購，即俗稱的敵意併購最新遊戲規則的定版...

明日貶回30元大關？新台幣重貶1.97角收29.916元 匯銀曝主因

新台幣兌美元今收盤報29.916元，較前一交易日重貶1.97角。一度逼近30元大關，顯示美元強勢與市場避險壓力同步加劇...

新台幣收盤貶近2角 出口商興奮喊「央爸月底匯率保底成功！」

新台幣匯價31日收盤價29.916元，一舉貶破29.8 和29.9兩道關卡，匯價連六貶，再創7月新低匯價，也低於6月30...

三商美邦RBC未達標及未完成改善 董座今年薪酬受金管會處分幾被砍光

金管會保險局今日指出，三商美邦人壽因去年底資本適足率未達保險法規定資本適足等級，由於先前承諾金管會的200億元的次順位債...

前5月外幣保單占新契約保費比例36.42% 創下7年新低

金管會今天公布，壽險業截至5月底外幣保險商品新契約保費收入折合約新台幣1514.44億元，其中投資型保險折合約新台幣22...

上半年外溢保單新契約保費收入衝193億 國壽居冠

金管會統計，今年截至第2季外溢保單新契約保費收入達新台幣193億3362萬元，年增67%。其中，國泰人壽上半年外溢保單新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。