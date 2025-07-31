上半年外溢保單新契約保費收入衝193億 國壽居冠

金管會統計，今年截至第2季外溢保單新契約保費收入達新台幣193億3362萬元，年增67%。其中，國泰人壽上半年外溢保單新契約保費為143.27億元，年增116%，奪下外溢保單保費王。

金管會今天發布壽險業今年截至第2季外溢保單與實物給付保單銷售狀況，前3大業者依序皆為國泰人壽、南山人壽與富邦人壽。

近年民眾健康意識抬頭，也帶動業者設計多種健康管理回饋機制的外溢保單，金管會目前已核准及備查15家壽險公司、共281張保險商品。今年上半年外溢保單新契約銷售件數為57萬8275件，年減6%，初年度保費收入約193億3362萬元，年成長67%。

觀察個別公司狀況，國泰人壽上半年外溢保單件數23.16萬件，新契約保費收入143.27億元，奪下外溢保單保費王；其次為南山人壽24.24萬件，新契約保費收入26.35億元，則是外溢保單件數王，不過在件數跟保費收入都呈年減；再來是富邦人壽7.58萬件，保費收入17.15億元。

國壽上半年在件數、保費收入均呈年增表現，金管會保險局副局長蔡火炎在例行記者會表示，這可能跟業者銷售策略有關，可能單件保額較高，帶動新契約保費收入成長較多。

金管會今天也同步公布壽險業實物給付保單銷售概況，截至第2季已核准及備查7家壽險公司共50張保險商品，上半年新契約銷售件數為24萬729件，年增78%，初年度保費收入約5億2392萬元，年減53%。

至於單一公司狀況，國泰人壽上半年實物給付保單件數11.35萬件，新契約保費收入4.8億元，其次為南山人壽6.2萬件、0.22億元，再來是富邦人壽6.5萬件、0.2億元。