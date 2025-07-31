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對等關稅進入倒數計時 白宮：尚未獲通知的國家 今晚午夜前公布

證券F4賑災 再捐2,000萬

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

丹娜絲颱風日前強襲臺灣中南部造成重大災情，且後續不斷出現豪大雨，臺灣證券交易所、櫃買中心、期交所及集保結算所等證券F4共同宣布，再次合力捐助新台幣2,000萬元，撫慰受災戶度過艱難時刻。

丹娜絲颱風路徑奇特，從臺灣海峽北上，與過往颱風由東向西的路經不同，帶來強風及豪大雨影響，又以台南市、嘉義縣市、高雄市及雲林縣最為嚴重，電線桿倒斷超過2,000支，部分地區更有電線斷裂。

此外，嘉義有三座電塔倒塌，造成停電時間較長，對附近區域電力影響很大；台南也傳出多起房屋倒塌及屋頂受損問題；由於雲林、嘉義及台南等地區是平原，農業損失相當嚴重，對於當地民眾經濟衝擊不小。

目前西南氣流仍持續影響臺灣，中部及南部地區降雨明顯，南部山區更有出現豪雨或大豪雨的可能性，經濟部等相關部會積極啟動各功能分組落實應變作業，並全力協助地方政府進行各項災害防救與災後復原工作。

鑒於近日中南部持續豪雨成災，重創各地建設及居民生計，為發揮人飢己飢，人溺己溺精神，金管會轄下證券期貨相關機構本於企業社會責任，除日前捐助800萬元賑災後，又增加捐款2,000萬元。

本次捐款將匯至財團法人賑災基金會救災捐款專戶，援助災區災民的災害損失、緊急醫療、收容安置及復原重建等相關費用，以協助地方政府及災民度過難關。

捐款 豪雨 颱風

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