證交所辦壯大資本市場高峰會 打造亞洲那斯達克

臺灣證券交易所董事長林修銘昨（31）日指出，在壯大臺灣資本市場價值的發展策略下，證交所致力於打造一個公平、透明、具國際競爭力的資本市場，積極推動邁向亞洲那斯達克的目標。

證交所昨日舉辦「壯大臺灣資本市場高峰會」，吸引近200家上市公司董事（長）、創辦人、總經理及高階主管共同參與。林修銘說，面對國際政治情勢及地緣衝突等風險，高峰會集結產官學各界菁英，協助上市公司因應國際情勢變化，掌握全球投資經營環境，藉此提升臺灣企業新一波競爭利基。

高峰會邀請總統府資政沈榮津、外貿協會董事長黃志芳、中經院長連賢明等重量級專家，從產業趨勢、國際貿易與金融市場等角度，深入剖析當前經貿議題、可能衝擊與潛在機會，提供專業見解，協助業界掌握趨勢、因應挑戰。

林修銘指出，證交所作為推動臺灣成為「亞洲資產管理中心」計畫重要一環，將藉由臺灣高科技產業優勢與成熟開放的資本市場，吸引國際優質創新企業落腳臺灣，為協助優質企業順利進入資本市場，證交所持續以敏捷、創新及科技三大主軸為核心驅動力，與各界攜手合作，扶植具潛力的創新產業快速進入資本市場。

連賢明以「美國對等關稅和臺灣產業衝擊」，分析川普政府關稅政策背景與影響，指出全球秩序從全球化轉向經濟安全。

他分析，川普關稅有縮減貿易逆差、反對外包、復興美國製造業及籌措財政資源等動機。

連賢明強調，傳統產業應尋求二次升級轉型，往自動化、機器人、特用化學及ESG等領域發展，製造業及服務業已進入「二次國際化」時代，在重新進行海外投資同時，需有法務、金融、國際稅務等服務業人才協同發展，臺灣需積極應對，化挑戰為機遇。