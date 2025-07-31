因借調任期結束 玉山金科技長張智星請辭

玉山金（2884）長期致力於金融科技發展與應用，擁有超過1,300位科技人才組成科技聯隊負責整體的數位發展、智能應用、資訊研發以及資安管理。並於2020年延攬台大資工系教授張智星從顧問聘為科技長。而玉山金控31日公告張智星因借調任期結束請辭。

玉山金公告指出，張智星科技長借調任期結束，嗣後將提董事會另行委任。

張智星於1992年取得加州大學柏克萊分校的電機電腦博士，博士論文即在探討模糊邏輯與類神經網路的建模與迴歸。1995年回台於清華大學資訊系任教，於2012年轉任台灣大學資訊系。2017至2019年擔任台大醫院資訊室主任，2018年起擔任台大金融科技研究中心主任，2020年借調到玉山金控擔任科技長。