獨／金管會主委彭金隆召開逾2小時「公開收購公聽會」 定調三大重點

金管會今日下午由主委彭金隆親自站上第一線，找來14家金控總經理舉行公聽會來作公開收購，即俗稱的敵意併購最新遊戲規則的定版，據指出，在兩個多小時的會議中，金管會的修法版本，大致定調三大重點，尤其是需要取得對方董事會「不反對」決議的規定應會直接拿掉，所替代的將是發動併購的金控，必須出具完整的財務及籌資計畫，還有必須證明未來能取得過半股權或過半的董事會席次，以及如何能成功執行併購計畫這三大說明。

而另外兩大重點，則包括金管會仍堅持第一階段採取「全現金」收購；另一方面，第一次公開收購的門檻不可能再回到10%，但是會否從25%降至20%，金管會尚保留討論空間，未作最後決定，之所以會評估，主要是有與會學者提到，若買到25%，會有在完成併購之前，就要編列合併報表，不論是否真的具有主導性，對此金管會官員們會中則是已將該建議列入會議紀錄，除了不無可能把25%的最低門檻比率下修至20%之外，即使維持原本的25%門檻，也不會強制業者一定要編列合併報表。

知情人士指出，今日會議從下午2點半開到快5點才結束，絕大部分的金控都由總經理親自前來，而在學者專家方面，交大資管與財金系教授葉銀華雖未出席，但其所提出的建議受到高度重視，包括取得對方董事會「不反對」該收購案在實務面不可行的建議也是他提出，其他出席教授，還包括了政大法學院教授劉連煜、台大法學院副教授楊岳平等人。其他出席的官員包括銀行局長童政彰、證期局副局長黃厚銘、以及銀行局副局長王允中等人。

值得注意的是，金管會雖然願意放行業者不用取得對方董事會的未反對證明，但同時要業者檢具的能取得過半股權證明，難度也不小，亦即，業者第一階段買到25%還不能停，必須在第二階段的公開收購拿下過半股權，不過第二階段金管會將可開放用全部換股來讓持股過半。也有金融業者認為金管會的主張有道理，第二階段取得過半股權，日後才能把所有潛在的爭議，尤其是大股東「鬧雙胞」的隱憂平息。