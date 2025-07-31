台企銀攜手刑事局簽署反詐MOU 共築三大聯防機制…立打詐治安新里程碑

台企銀（2834）31日與內政部警政署刑事警察局正式簽署《反詐騙合作意向書（MOU）》，建立跨機構合作機制，雙方將透過「異常帳戶即時通報」、「高風險族群預警」及「前線識詐訓練」三大聯防機制，全面強化防詐成效，積極守護金融消費者的財產安全。

簽約儀式由台企銀董事長李嘉祥與刑事警察局副局長邱紹洲共同簽署，台企銀總經理李國忠、防詐專責副總經理曾國樑、法令遵循副總經理徐麗月及總行各單位主管也都出席簽約儀式，展現台企銀打擊詐騙行動的堅定決心與全行動員的積極投入。

台企銀指出，本次反詐MOU著重三項合作，一是發現疑似詐騙行為時，可透過專屬管道快速通報，協助警方即時介入調查；二則結合銀行交易數據與警方偵查經驗，辨識高風險受害族群輪廓研判與預警，提前介入關懷與警示；三是針對第一線行員提供實務應變培訓，提升識詐與應變效率。

台企銀2024年成功攔阻131件詐騙案件，金額達新台幣1.07億元。台企銀並於今年6月底完成與財金公司合作建置「照會系統」，行員可透過系統即時查詢受款帳戶是否具異常資訊，針對尚未列入警示名單的可疑帳戶，也能提早啟動預警與攔阻機制，強化第一線行員應對疑似詐騙交易的即時反應能力。

為打造安全便利的金融服務環境，台企銀導入AI技術與機器學習模型，持續強化異常交易辨識與阻詐準確度，日前並與中華電（2412）、全盈+PAY、精誠（6214）等攜手發表全台首創「SIM卡交換詐欺聯防機制」，當系統偵測用戶觸及SIM卡高風險行為時，將立即啟動多段驗證流程，遏止詐騙得手機會。

台企銀積極推動防詐教育，今年上半年舉辦逾150場講座，涵蓋多元族群，下半年亦透過園遊會及博覽會等多元廣宣活動提升民眾防詐意識，台企銀表示，MOU簽署後將持續深化與警方及各界的合作，並呼籲民眾理解並配合行員執行識詐查核，共同抵禦詐騙、守護資產安全。