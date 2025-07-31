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資本改善計劃不足遭重罰 三商壽：估9月底完成現金增資

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
三商美邦人壽大樓。圖／三商美邦人壽提供
三商美邦人壽大樓。圖／三商美邦人壽提供

三商壽（2867）2024年底資本適足率136.3%，屬於「資本顯著不足」等級，遠低於200%的法定門檻。金管會31日宣布對三商美邦人壽祭出三大處分。對此，三商美邦人壽表示，目前仍努力積極進行次順位債之發行，現金增資依時程預計將於九月底完成，將再提改善計劃，期能符合主管機關要求。

金管會宣布三商美邦人壽因資本適足率未達法定標準，且未落實原提報的資本強化計畫，違反保險法相關規定，祭出三大處分：一、於今年底前完成2024年8月30日提報之資本強化計畫，並於一個月內新增提報具體、完整且可使公司資本適足率達法定標準之增資、財務或業務改善計畫；二、自處分書送達翌日起，不得新增不動產投資（含地上權投資，在建工程除外），直至公司資本適足率達法定標準並報經金管會同意後，始得恢復辦理；三、調降翁董事長今年度所有報酬至去年度對翁董事長支給之所有報酬之70%，為期一年。

對此，三商美邦人壽回應，公司在強化資本中，目前仍努力積極進行次順位債之發行，策略投資人也持續努力進行中，而現金增資依時程預計將於九月底完成。

三商美邦人壽指出，將於接獲主管機關函文後依函文內容再提改善計劃，以期能符合主管機關要求。

三商美邦人壽於今年4月完成14.4億元次順位債募集，7月公告發行今年度第二期有擔保累積次順位普通公司債，發行總額為32億元，今年度已發行46.4億元有擔保累積次順位普通公司債，如今公司仍有逾100億元的發債額度，未來將視市場狀況持續規劃。

金管會 三商壽 資本適足率 三商美邦人壽

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