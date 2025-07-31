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元大金捐款2千萬元 協助中南部受災戶重建家園

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

丹娜絲颱風及西南氣流重創中南部地區，元大金控（2885）31日宣布捐助新台幣2,000萬元予衛福部轄下賑災基金會捐款專戶，協助災害援助、緊急醫療、收容安置及後續復原重建等項目，以實際行動為災區盡一份心力，展現企業的韌性與團結力量。

此次颱風造成多處地區災情嚴重，許多民眾面臨財產損失與生活困難，元大金控秉持企業社會責任，成為社會安定力量，希望透過捐款行動，協助受災民眾重建家園，儘速恢復正常生活。

元大金控表示，災後立即啟動緊急應變機制及關懷顧客專案，包括證券、銀行、人壽、投信、期貨等全台營運據點均正常營運。

颱風 捐款 元大金控

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