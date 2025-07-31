丹娜絲颱風侵襲 南山人壽、南山產險捐款600萬元助災後重建

丹娜絲颱風侵襲，嚴重影響臺灣中南部地區，許多民眾財產、家園及生活受到影響，亟需重建。為關懷並支持受到影響的民眾，南山人壽與南山產物於31日宣布將透過南山人壽慈善基金會捐款新臺幣600萬元至衛福部賑災專戶，與各界共同幫助民眾度過難關，面對重建之路。

在丹娜絲颱風逼近臺灣之際，南山人壽、南山產物第一時間即啟動保戶服務關懷措施，包括：免收保單借款利息、免收房屋貸款利息、緩繳保費、快速理賠、以及住院關懷預付保險金等。

自即日起三個月內，保戶本人或可請業務員協助遞送相關證明，向南山人壽各地客戶服務、理賠、收費、抵押放款單位或洽詢電話客服中心(免付費客服專線0800-020-060)申請即可。

由於本次風災造成多處停水、停電、房屋破損及淹水，南山產物也提醒，住宅火險已擴大承保「颱風及洪水災害補償」，民眾若有投保住宅火險，若因風災導致住宅發生淹水事故，只要符合「水災災害救助種類及標準」之住戶，南山產物將有專人協助啟動快速理賠服務。同時，保戶若因災情發生任何財損情況，皆可撥打南山產物24小時道路救援/理賠服務專線(0800-005-678)，將有專人盡快提供協助。