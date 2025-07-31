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銀行公會：同機構客戶將可互贈交換點數 增運用彈性

中央社／ 台北31日電
銀行公會理事長董瑞斌。本報資料照片
銀行公會理事長董瑞斌。本報資料照片

今天通過「會員機構發行點數自律規範」草案，後續將報金管會備查，待核備後施行。公會理事長董瑞斌表示，未來同一金融機構內，民眾因辦理不同商品，比如信用卡或外匯、理財等所獲點數，將可整併通用，且同一間金融機構內，客戶之間也可以進行點數贈送與交換。

金管會在民國109年9月發函銀行公會，考量市場上銀行發行點數實務作法不一，基於維護市場秩序、保護消費者權益，認為銀行有建立整體自律規範的必要性。此案歷時多年討論，銀行公會今天通過「會員機構發行點數自律規範」草案，將報金管會備查，待核備後施行。

董瑞斌受訪指出，每一家銀行本身就有各種不同的回饋點數，比如信用卡商品會有信用卡回饋點數，換外幣會另外給點數，買理財商品又會有另一種點數，但有民眾反映這些點數無法通用，且有使用期限，期限一到就歸零。

董瑞斌表示，今天公會定案，針對同一家金融機構，消費者獲得的不同種類點數，可整併在一起使用，但例如信用卡1點可以換幾點理財點數，這一比例需要各銀行研議解決；同時，客戶之間要如何交換、贈送點數，也僅限於在同一金融機構內。

董瑞斌進一步說明，不過，考量每一家銀行的點數成本都不同，所以不能跨機構交換、贈送點數或整併使用，避免將制度複雜化。

根據公會今天通過的自律規範草案，明定銀行發行點數使用範圍有8類，除兌換商品、折抵交易時刷卡或消費金額、折抵機場接送等信用卡附加功能使用費、折抵信用卡循環信用利息或相關費用，以及兌換里程酬賓、折抵電信費或公用事業費用或捐款金等6類，也包含移轉給同金融機構的點數持有人或客戶，以及同金融機構點數持有人就所持有不同點數間的交換。

此外，自律規範草案也明定，點數移轉不得作為商業買賣。

信用卡 董瑞斌 金管會

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