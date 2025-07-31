父親節禮物首選 凱基人壽建議3類爸爸善用美元利變壽險商品完善保障

父親節即將到來，凱基金控（2883）旗下凱基人壽指出，身為家庭重要經濟支柱的爸爸，就像超人一樣，為了家人勞心勞力付出，好像什麼事都難不倒。然而，責任、資產可能都會隨著不同人生階段而有變化，不論是「新手爸爸」、「壯年爸爸」、「屆退爸爸」，一邊為家庭努力的同時，也別忘了依不同階段需求、工作性質及經濟能力，檢視並彈性調整自身保障規劃，以轉嫁未知風險帶來的衝擊。

凱基人壽建議上述三類型爸爸不妨考慮趁著近期國際金融趨勢，美元匯率相對有利的前提下，提前規劃兼顧終身壽險保障及多元幣別資產配置的保險商品，聰明投保，完善家庭保障，安心照顧家人。

凱基人壽近期推出的「凱基人壽美利傳富美元利率變動型終身壽險－定期給付型」商品，不僅投保時即享有終身壽險保障，並可選擇6年、10年分期繳費，分散財務壓力，並設計二至六級失能豁免保險費機制，使保障持續不中斷。

此外，也透過宣告利率機制，讓保戶有機會年年享有增值回饋分享金，適合做為壽險保障或退休規劃準備工具之一，確保家庭在面對突發事件時的經濟安全；同時，提供生命末期提前給付保險金，讓忙了一輩子的爸爸，於生命末期可選擇自主運用保險金，擁抱無憾人生，非常適合希望享有長期保障的爸爸。

以40歲剛成為新手爸爸，且事業正值穩定發展期，在家庭責任變重的時候，想為自己補強風險保障規劃的王先生為例，選擇投保「凱基人壽美利傳富美元利率變動型終身壽險－定期給付型」商品，保險金額320,170美元，繳費期間10年期，原始年繳保費為10,309美元，經相關費率折減後。

首、續期年繳保費為10,000美元，假設投保後各保單年度宣告利率均為4.25%，增值回饋分享金均選擇「以繳清保險方式增加保險金額」，首年度末即享有壽險保障32,017美元，至第6保單年度末，其壽險保障達328,028美元，約為所繳保費5.5倍，可安心照顧家人；至第31保單年度末，王先生保險年齡達70歲時，保單現金價值也累積達207,355美元，可供靈活運用。另於契約有效期間內，若經醫院醫師診斷確定為二至六級失能，還有豁免保險費機制，無須擔心保費繳費問題，提前透過保險分散風險。

凱基人壽始終秉持「We Share We Link」的精神，用心分享，連結每個夢想。期待以穩健為根，信賴為心，永續為向，創新為翼，打造與時俱進的保險體驗。