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證券F4再度攜手捐款2,000萬元 協力賑災中南部災情嚴重地區

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導
丹娜絲颱風日前強襲臺灣中南部造成重大災情，臺灣證券交易所、櫃買中心、期交所及集保結算所等證券F4共同宣布，再次合力捐助新台幣2,000萬元。圖為證交所。圖／聯合報系資料照片
丹娜絲颱風日前強襲臺灣中南部造成重大災情，臺灣證券交易所、櫃買中心、期交所及集保結算所等證券F4共同宣布，再次合力捐助新台幣2,000萬元。圖為證交所。圖／聯合報系資料照片

丹娜絲颱風日前強襲臺灣中南部造成重大災情，臺灣證券交易所、櫃買中心期交所及集保結算所等證券F4共同宣布，再次合力捐助新台幣2,000萬元，撫慰受災戶度過艱難時刻。

近日中南部持續豪雨成災，重創各地建設及居民生計，為發揮人飢己飢，人溺己溺精神，金管會轄下證券期貨相關機構本於企業社會責任，除日前捐助800萬元賑災後，又增加捐款2,000萬元。

本次捐款將匯至財團法人賑災基金會救災捐款專戶，援助災區災民的災害損失、緊急醫療、收容安置及復原重建等相關費用，以協助地方政府及災民度過難關。

捐款 颱風 新台幣 金管會 期交所 櫃買中心

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