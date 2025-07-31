萬事達卡、聯合信用卡中心首度合作 大數據分析演唱會經濟報告發表

萬事達卡數據分析與顧問服務團隊與聯合信用卡處理中心雙方首度針對大數據分析研究合作，針對演唱會經濟進行台灣高雄分析報告，雙方於31日共同發表報告內容，並與萬事達卡對泰國曼谷演唱會經濟分析進行對照，聯卡中心副總經理陳德和指出，這是聯卡中心與萬事達卡首度就大數據分析合作，雙方無償進行去識別化的刷卡資訊交流，並借助萬事達卡多達300多種的演算法進行刷卡因果關係分析，針對演唱會觀眾對舉辦地區經濟活動的貢獻做精準分析。

萬事達卡指出，台灣近幾年舉辦多場大型演唱會，除吸引大量國內外旅客參與外，更成為推動城市觀光產業成長的新動能。萬事達卡數據分析與顧問服務團隊與聯合信用卡處理中心合作，運用去識別化信用卡交易數據結合Test & Learn®實驗學習平台的AI演算法，分析2023年至2024年間BLACKPINK、Coldplay、Ed Sheeran、Bruno Mars在高雄舉辦演唱會對周邊經濟活動的影響。數據顯示，演唱會期間高雄整體住宿消費提升48%、餐飲消費提升10%，顯示演唱會不僅帶動人潮，更有效活絡地方觀光與城市經濟發展。

萬事達卡並補充說明，紅髮艾德於2024年2月在高雄舉辦演唱會，排除在此次的調研範圍之外，是因為紅髮艾德僅舉行了一場演唱會，在地消費經濟效益不夠顯著，因此調查分析的演唱會是以至少舉辦兩、三場者為主。

萬事達卡台灣區董事總經理陳懿文表示：「金融業正積極回應持卡人對演唱會、運動賽事等娛樂體驗的熱情，朝向娛樂化生活場景發展。萬事達卡數據分析與顧問服務團隊特別研究高雄演唱會期間旅客消費行為與偏好，發現有八成的台灣粉絲會跨縣市追星，且在住宿業的消費占演唱會期間整體消費的47%，平均每卡在住宿業消費金額達到4,739元，同時不同類型的粉絲在住宿地點、消費類別、活動區域與偏好都有著顯著差異。透過數據分析運用，萬事達卡可進一步協助台灣各縣市政府打造更具吸引力的城市觀光、娛樂經濟。」

聯卡中心副總陳德和表示：「聯卡中心於2016年成立信用卡大數據平臺，截至目前已收集超過220億筆資料，除提供公開資料外，並依國人使用信用卡交易模式撰寫研析報告，公開於聯卡中心官網供各界參考應用。本次聯卡中心就時下相當熱門的演唱會所帶來的經濟效益進行分析，擴大與萬事達卡合作，結合雙方在大數據各自優勢，雙方在短時間內產出大型演唱會對周邊經濟活動影響的研究成果，並針對不同主題進行深入的消費行為與經濟效益分析，為台灣市場提供具價值的洞察報告，也能藉此發展後續的觀光行銷建議，極具參考價值。」