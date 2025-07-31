中南部豪雨成災…將來銀行啟動水災紓困案 信貸1.88％優利免開辦費

熱帶性低氣壓竹節草颱風結構重整再增強，加上西南氣流引發對流雲系共振，連日豪大雨重創中南部並傳出嚴重淹水災情。純網銀「將來銀行NEXT BANK」快速啟動「中南部水災紓困」專案，低利信貸每人最高20萬元，攜手災區民眾共度難關。

將來銀行為協助受災民眾度過難關，8月起凡設籍台中、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東地區之淹水受災戶可申請免綁約的3年期低利信貸，每人貸款額度最高20萬元，享一段式利率1.88%且免收開辦費，申貸期間至8月底止，可至將來銀行App或官網首頁申請，申請資格及詳細資訊可至官網查詢相關辦法或撥打客服專線洽詢。

將來銀行表示，金融業者肩負守護民生之責，純網銀具24小時全天候運行、無實體分行採全線上辦理之特性，受災民眾若家中淹水、受囿水患不利於移動，可隨時以手機申請低利信貸，以MyData免上傳財力證明，便利申貸，快速核貸並取得款項。

此外，將來銀行亦考量到眾多離鄉北上的青年，儘管目前人不在南部，也想分擔家中重建開支的心情，特別開放仍設籍中彰投、雲嘉南或高屏地區的北漂族群，可透過手機申請「中南部水災紓困」貸款，以協助家中長輩重新回到生活正軌。

將來銀行董事長郭水義表示，本次水災，將來銀行秉持企業社會責任，第一時間啟動應變支援機制，透過先進金融科技與即時貸款服務，在關鍵時刻守護民生及展現關懷，協助民眾在重建路上更快恢復正常生活。