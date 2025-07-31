快訊

民調／死亡交叉！賴總統施政過半不滿意 5成受訪者認為內閣應改組

南橫路塌土石無情奪一家5口人命 搜救員找到首具屍骸嘆：來遲了

張大春批劉駿耀「腦子裝屎」 釋憲限縮公然侮辱...更一審無罪確定

豪雨重創中南部 將來銀行推出紓困信貸每人最高20萬元

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
中南部豪雨成災，將來銀行推出紓困信貸，每人最高20萬元。圖／民眾提供
中南部豪雨成災，將來銀行推出紓困信貸，每人最高20萬元。圖／民眾提供

熱帶性低氣壓竹節草颱風結構重整再增強，加上西南氣流引發對流雲系共振，連日豪大雨重創中南部並傳出嚴重淹水災情，純網銀將來銀行對此推出中南部水災紓困」專案，低利信貸每人最高20萬元，攜手災區民眾共度難關。

將來銀行董事長郭水義表示，本次水災，將來銀行秉持企業社會責任，第一時間啟動應變支援機制，透過先進金融科技與即時貸款服務，在關鍵時刻守護民生及展現關懷，協助民眾在重建路上更快恢復正常生活。將來銀行也指出，為協助受災民眾度過難關，8月起凡設籍台中、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東地區之淹水受災戶可申請免綁約的3年期低利信貸，每人貸款額度最高20萬元，享一段式利率1.88%且免收開辦費，申貸期間至8月底止。

將來銀行表示，純網銀具24小時全天候運行、無實體分行採全線上辦理之特性，受災民眾若家中淹水、受囿水患不利於移動，可隨時以手機申請低利信貸，以MyData免上傳財力證明，便利申貸，快速核貸並取得款項。此外，將來銀行亦考量到眾多離鄉北上的青年，儘管目前人不在南部，也想分擔家中重建開支的心情，特別開放仍設籍中彰投、雲嘉南或高屏地區的北漂族群，可透過手機申請「中南部水災紓困」貸款，以協助家中長輩重新回到生活正軌。

網銀 淹水 將來銀行

延伸閱讀

股票質押不冒險有鐵則！鐵蛋：槓桿資金專攻0056、00878等ETF

銀行點數經濟引爆新戰火 銀行公會發行自律規範草案提報金管會

賴總統：民進黨公職攜手合作 協助災民眾度過難關水災

西南氣流邊緣+竹節草外圍環流合流作用 鄭明典：強風軸通過巴士海峽

相關新聞

加速取回詐款 彭金隆：將延長銀行圈存疑似詐款時間

疑似詐款的銀行圈存時間是否能從48小時再延長？立委王世堅今日在財委會上抨擊，相較於第三方支付的圈存解除有20天期限，銀行...

銀行公會開放點數轉贈交換 引爆點數經濟戰火

點數經濟帶動金融革命。銀行公會已研擬新制，首度開放民眾可轉贈、整合、交換手中點數，擺脫「點數不足、到期作廢」困境，擴大使...

豪雨重創中南部 將來銀行推出紓困信貸每人最高20萬元

熱帶性低氣壓竹節草颱風結構重整再增強，加上西南氣流引發對流雲系共振，連日豪大雨重創中南部並傳出嚴重淹水災情，純網銀將來銀...

虛擬資產法將提立法草案 董瑞斌：穩定幣對台灣消費者沒有吸引力

台灣的虛擬資產法即將提出立法草案，由於美國、中國、南韓、日本等國家相繼通過穩定幣的立法，也使外界關注台灣對穩定幣的立法及...

三商美邦RBC未達標及未完成改善 董座今年薪酬受金管會處分幾被砍光

金管會保險局今日指出，三商美邦人壽因去年底資本適足率未達保險法規定資本適足等級，由於先前承諾金管會的200億元的次順位債...

明日貶回30元大關？新台幣重貶1.97角收29.916元 匯銀曝主因

新台幣兌美元今收盤報29.916元，較前一交易日重貶1.97角。一度逼近30元大關，顯示美元強勢與市場避險壓力同步加劇...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。