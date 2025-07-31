虛擬資產法將提立法草案 董瑞斌：穩定幣對台灣消費者沒有吸引力

台灣的虛擬資產法即將提出立法草案，由於美國、中國、南韓、日本等國家相繼通過穩定幣的立法，也使外界關注台灣對穩定幣的立法及推動。兆豐金控董事長董瑞斌認為，由於在台灣使用場域有限，而且對消費者而言，使用穩定幣消費，考量回饋、信用卡的延後支付功能等，未必划算，穩定幣在台灣沒有使用價值，對消費者而言並沒有吸引力。

美國穩定幣，如泰達幣等已存在5、6年以上，董瑞斌指出，這是因為其價格相對於其他虛擬幣更為穩定，但風險仍大，包括發行者有破產的，有被罰的，並不是都很穩當；此外，穩定幣的穩定在於境內，不可能做到跨境穩定。

董瑞斌直言，在台灣，包括信用卡、 銀行、ATM，各種支付方式都很普遍，所以不會有穩定幣生存的空間。尤其消費者若使用信用卡，可以在一個月之後才付款，但若使用穩定幣，現在就要先儲值，因此誘因缺乏；此外，以能否用穩定幣付房租為例，倘若房東不願意收穩定幣，只能收現金的話，房客還得把穩定幣拿去銀行兌為現金，但事實上，銀行若幫其他的發行穩定幣銀行兌付現金，等於發行者繼續坐領利息，為其兌付現金的銀行反而損失利息，一定不願意，因此必定會造成民眾的現金兌領不便，這也將使民眾的使用場域受限。

董瑞斌也指出，其實台灣早在2002年，就有穩定幣商品，穩定幣並非新商品，那就是悠遊卡。在董瑞斌看來，穩定幣有不付孳息、有支付及移轉的功能、包括現金、短天期國庫券（三個月以內）等約當現金，來作專案儲備、SCRC（監理發照單位）等特質，身為電子票證的悠遊卡也有類似的特質，並不是特別的創新產品，唯一不同的則是悠遊卡不能作跨境使用，也不能進行網路交易，只能進行NFC的感應式交易。

董瑞斌也認為，由於穩定幣要求的儲備資產，並非長天期債券，而是短天期國庫券，因此，仍很難解決美國財政雙赤字所面臨的長天期債券利率上升，進而加重美國政府債息負擔問題。

至於穩定幣問世之後，即使是國內的大型通路集團的上下游供應鏈廠商，也不見得需要穩定幣來串聯金流，他舉例，例如會員人數很多的COSTCO後面的廠商，其供應鏈金流，銀行就可就處理掉，根本就不用另外再發行穩定幣來串接；董瑞斌也指出，若交易量小、機會成本不高，跨境時犧牲的利息不高，穩定幣在這類廠商就較有使用的空間，相對的，廠商的供應鏈愈大，愈沒有這個需求。

對於中國和香港發行穩定幣，主要是中國要建立自己貨幣話語權，歐洲也擔心美國的重商主義。工商銀行有1萬6千多家分行，地方大、偽鈔又多，鄉鎮金融服務少，只能走數位化，這和台灣金融服務普及性已高的情況完全不同。

對於台美的關稅談判結果，被問及倘若關稅稅率仍在30%，屆時是否衝擊更大？董瑞斌指出，因為關稅並非其唯一的工具，川普希望作為到美國投資、匯率等其他交換的籌碼，這些都會綁在一起，會一整套談，所有要素都容納進去，因此，要看的不會只是稅率，而是整體的方案對台灣的產業是否有利。