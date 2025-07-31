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三商美邦RBC未達標及未完成改善 董座今年薪酬受金管會處分幾被砍光

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
三商美邦連續六期的RBC未達標及未完成改善措施，董事長今年薪酬受金管會處分，幾被砍光。圖／本報資料照片
三商美邦連續六期的RBC未達標及未完成改善措施，董事長今年薪酬受金管會處分，幾被砍光。圖／本報資料照片

金管會保險局今日指出，三商美邦人壽因去年底資本適足率未達保險法規定資本適足等級，由於先前承諾金管會的200億元的次順位債只完成25億元，剩下的還未向金管會申請，因此，限期該公司於今年底前完成去年8月30日提報的資本強化計畫，並且在一個月內新增提報具體、完整且可使公司資本適足率達法定標準（200%）的資本強化計畫，及限制該公司不得新增不動產投資，直至該公司資本適足率達法定標準並報經金管會同意後，始得恢復辦理。

在此同時，金管會並且要求對三商美邦人壽董事長翁肇喜減薪3成，今年的薪資降為去年度薪資水準的3成。但由於翁肇喜去年每個月領取的薪資，只有董事會的出席費，因此今年所能領的薪資，就僅能以去年的出席費為限打7折，即為其今年所能領取薪資的上限，在金管會處分之下，幾乎已等同今年領不到董事長薪酬。

三商美邦被限制的不動產投資，包括地上權投資，至於在建工程則除外。保險局副局長蔡火炎也指出。倘若年底仍未達200%，則仍會依照保險法143之6來處理，至於由保險安定基金接管，蔡火炎指出，三商美邦目前尚未到RBC（資本適足率）低於50%的程度，還不到要被安定基金接管的程度，他也表示，三商美邦的RBC可以補考的機會到9月底，若到了9月底還是沒過，就會「依法處理」，依照保險法143-6的規定來處理。

三商美邦在去年8月30日提報可使該公司於113年底資本適足率符合法令規定的資本強化計畫，該資本強化計畫包括2次現金增資共計6億股、私募負債型特別股50億元及發行次順位公司債150億元，並載明若以113年7月31日財務預測為基礎且各項增資方案均完成下，預期使該公司資本適足率提升約58.5%可達201.9%，以符法定資本適足率標準。但蔡火炎指出，三商美邦即使今年再執行175億元計畫，也無法達到200%，必須另提報告。蔡火炎指出，三商美邦今年以來的籌資，包括4月發行14.4億公司債，6月再核准發32億次順位債，合計有46.4億，加上去年的25億，共有71.4億元而已，

金管會 資本適足率 三商美邦人壽

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