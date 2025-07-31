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新台幣收盤貶近2角 出口商興奮喊「央爸月底匯率保底成功！」
新台幣匯價31日收盤價29.916元，一舉貶破29.8 和29.9兩道關卡，匯價連六貶，再創7月新低匯價，也低於6月30日的收盤價29.902元。出口商興奮喊「央爸月底匯率保底成功！」
匯銀指出，31日主要是外資交易盤，外資持續雙向操作，上午匯出、下午匯入，上午盤最低匯價29.954是外資敲進美元匯出，該匯價較前一個交易日貶值達2.35角；下午盤外資反手賣出美元匯入，使新台幣的貶幅縮小至2角之內。
出口商31日看到新台幣盤中貶值逾2角，回到6月底的價格，興奮之情溢於言表，喊「央爸月底匯率保底成功！」
匯銀表示，目前市場預期新台幣升值的氣氛已經轉淡，若外資持續匯出，未來恐回跌至30元整數關卡。
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