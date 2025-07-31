金管會重罰三商美邦 資本強化失敗、董座減薪三成

金管會今天宣布三商美邦人壽因資本適足率未達法定標準，且未落實原提報的資本強化計畫，違反保險法相關規定，祭出三大處分：一、限期於2025年底前完成增資計畫；二、一個月內重提具體強化方案；三、即日起不得新增不動產投資，並將翁董事長明年度報酬調降至七成，為期一年。

三商美邦2024年底資本適足率僅136.3%，屬於「資本顯著不足」等級，遠低於150%的法定門檻。

該公司雖於2024年8月提報包括現增、發債共達206億元的強化計畫，卻僅完成25億元發債，未達預期增資效果。金管會指出，公司明知無法如期完成計畫，董事長亦未主動要求補強措施，未盡應有職責。

金管會強調，該公司須在一個月內重提具體方案，並持續禁辦與利害關係人新增交易與不動產投資，直到資本適足率回復法定標準並經核准為止。此處份案，恐是近年對壽險資本管理最嚴厲處分之一，具高度警示意義。