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星展今宣布進駐高雄資產管理專區 將推出多元金融商品

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
星展消費金融處經營企劃、客群管理暨生態圈發展部部門主管張善湧（左二），由左至右） 、分行業務部部門主管王金生（左三）、營運管理部部門主管劉瓊媚（右三）蒞臨分行歡慶開幕。圖／星展銀行提供
星展消費金融處經營企劃、客群管理暨生態圈發展部部門主管張善湧（左二），由左至右） 、分行業務部部門主管王金生（左三）、營運管理部部門主管劉瓊媚（右三）蒞臨分行歡慶開幕。圖／星展銀行提供

響應政府打造亞太資產管理樞紐之政策，星展銀行今天宣布進駐高雄資產管理專區，於高雄市四維分行專設樓層試辦專區業務，後續將推出多元金融商品，瞄準金字塔頂端的高資產客群，啟動接軌國際的頂級財富管理服務。

星展銀行（台灣）總經理黃思翰表示，星展銀行多年來透過集團資源挹注並引進全球領先的金融服務，穩步擴大財富管理的營運版圖與實力。鑒於高雄資產管理專區所提供的制度彈性與創新條件，星展將善用集團橫跨亞洲的網絡優勢，以亞洲為核心，連結全球財富管理平台。

星展下半年將陸續推出進階財管商品，包括以自益特定金錢信託受益權為擔保其最高貸放成數不以五成為限之質借業務、以保險契約為擔保之保單融資與保費融資、以金融資產組合為擔保之融資（Lombard Lending）等金融解決方案，並視個人財務規劃進行資產傳承的佈局與多元化的資產配置等，實現兼顧資金靈活運用與長期穩健發展的財富管理目標。

星展銀行（台灣）消費金融處負責人孫可基表示，下一階段，星展將積極結合集團在財富管理領域的深厚實力，加速導入更多成熟的財管商品設計與營運流程，並融合創新投資架構與風險控管模式，打造安全、便利、與國際接軌的一站式財富管理平台。

星展自2023年完成消金業務整併後，進一步擴大在台業務版圖，躍升為台灣最大外商銀行。同時，星展集團已連續16年榮獲「環球金融雜誌」評選為「亞洲最安全銀行」，彰顯星展在國際財富管理領域的卓越實力與領導地位。

財富管理 星展銀行

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