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星展高雄資產管理專區分行開幕 將陸續推出進階財管商品

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

響應政府打造亞太資產管理樞紐之政策，星展銀行（台灣）7月31日宣布進駐高雄資產管理專區，於高雄市四維分行專設樓層試辦專區業務，下半年將陸續推出包括自行質借服務、保單融資與保費融資、金融資產組合為擔保之融資（Lombard Lending）等多元金融商品，瞄準金字塔頂端的高資產客群，啟動接軌國際的頂級財富管理服務。

星展銀行（台灣）總經理黃思翰表示，星展銀行（台灣）多年來透過集團資源挹注並引進全球領先的金融服務，穩步擴大財富管理的營運版圖與實力。鑒於高雄資產管理專區所提供的制度彈性與創新條件，星展將善用集團橫跨亞洲的網絡優勢，導入更多前瞻的金融方案與國際經驗，以亞洲為核心，連結全球財富管理平台，全面升級高資產客戶的服務體驗，加速深化星展在台灣的財管業務布局與服務量能。

看準亞洲高資產客戶對財富傳承、資產槓桿與多元配置的需求，隨著專區試辦業務開放，星展下半年將陸續推出進階財管商品，包括以自益特定金錢信託受益權為擔保其最高貸放成數不以五成為限之質借業務、以保險契約為擔保之保單融資與保費融資、以金融資產組合為擔保之融資（Lombard Lending）等金融解決方案，協助客戶在無需變現核心資產的前提下，增加資金運用彈性，靈活調度資金，提升資產運用效率，並視個人財務規劃進行資產傳承的布局與多元化的資產配置等，實現兼顧資金靈活運用與長期穩健發展的財富管理目標。

星展銀行（台灣）消費金融處負責人孫可基表示，為回應高資產客戶對於更全面且接軌國際的財管服務需求，下一階段，星展將積極結合集團在財富管理領域的深厚實力，加速導入更多成熟的財管商品設計與營運流程，並融合創新投資架構與風險控管模式，打造安全、便利、與國際接軌的一站式財富管理平台。

財富管理 星展銀行

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