快訊

Windows 10倒數說再見！微軟狂推Windows 11「升級很輕鬆」卻暗藏1風險

關稅談判關鍵期！政院透露最新進度：台美已完成技術性磋商

未積極投入？細數民進黨「罷免作為」曹興誠全講了：想避嫌

永豐信貸導入所得代理模型獲准試辦 新辦信用卡、調整額度同步適用

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
永豐銀行宣布「所得代理模型」獲金管會核准試辦，7月起導入於「私房錢」個人信用貸款的徵審流程中。永豐銀／提供
永豐銀行宣布「所得代理模型」獲金管會核准試辦，7月起導入於「私房錢」個人信用貸款的徵審流程中。永豐銀／提供

永豐銀行31日宣布於「私房錢」個人信用貸款的徵審流程中，獲准試辦導入「所得代理模型」以擴大服務客群。永豐銀行表示，結合AI（人工智慧）、大數據分析等金融科技所建置的所得代理模型獲金管會核准，本（7）月起試辦6個月，於徵審核貸時，可採用非傳統數據衡量客戶收入；同時，新辦信用卡或調整額度時亦適用。

伴隨職業型態多元化，例如，網路意見領袖（KOL；Key Opinion Leader）、外送人員等，缺乏制式薪資收入證明；永豐銀行內部資料顯示，客戶申請「私房錢」信貸時，即近3成於申辦當下無法或不便提供收入證明。永豐銀行表示，所得代理模型整合客戶於本行的金流及行政院主計總處薪資調查等數據，分析估算月收入、進而提供信用額度，申辦過程更加彈性並減少繁瑣作業流程。

同時，永豐銀行表示，即日起申請「私房錢」循環型信貸享免手續費，動用資金、以日計息且提前償還無違約金，資金運用更有效率。

薪資 信用卡 永豐銀行

延伸閱讀

AI機器人兆元藍海 從題材想像到落地進展

銀行點數經濟引爆新戰火 銀行公會發行自律規範草案提報金管會

獨／點數經濟革命來了！銀行點數可轉送、整合、交換 翻轉獲客模式

哈瑪星台灣鐵道館8/1重新開館 增85大樓等模型

相關新聞

加速取回詐款 彭金隆：將延長銀行圈存疑似詐款時間

疑似詐款的銀行圈存時間是否能從48小時再延長？立委王世堅今日在財委會上抨擊，相較於第三方支付的圈存解除有20天期限，銀行...

銀行公會開放點數轉贈交換 引爆點數經濟戰火

點數經濟帶動金融革命。銀行公會已研擬新制，首度開放民眾可轉贈、整合、交換手中點數，擺脫「點數不足、到期作廢」困境，擴大使...

星展今宣布進駐高雄資產管理專區 將推出多元金融商品

響應政府打造亞太資產管理樞紐之政策，星展銀行今天宣布進駐高雄資產管理專區，於高雄市四維分行專設樓層試辦專區業務，後續將推...

台灣關稅揭牌倒數！金管會成立專案小組迎戰 研析金融三業潛在衝擊

美國對台關稅揭牌倒數。金管會主委彭金隆31日在財委會指出，四月高關稅議題確實對台股造成短暫波動，但隨著市場逐步消化訊息、...

元大金控接軌國際 強化永續資訊透明度

元大金控（2885）提供永續金融商品、落實責任投融資、低碳營運及永續供應鏈等作為，支持能源、產業、生活、社會等四大轉型策...

永豐信貸導入所得代理模型獲准試辦 新辦信用卡、調整額度同步適用

永豐銀行31日宣布於「私房錢」個人信用貸款的徵審流程中，獲准試辦導入「所得代理模型」以擴大服務客群。永豐銀行表示，結合A...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。