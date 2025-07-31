永豐信貸導入所得代理模型獲准試辦 新辦信用卡、調整額度同步適用

永豐銀行31日宣布於「私房錢」個人信用貸款的徵審流程中，獲准試辦導入「所得代理模型」以擴大服務客群。永豐銀行表示，結合AI（人工智慧）、大數據分析等金融科技所建置的所得代理模型獲金管會核准，本（7）月起試辦6個月，於徵審核貸時，可採用非傳統數據衡量客戶收入；同時，新辦信用卡或調整額度時亦適用。

伴隨職業型態多元化，例如，網路意見領袖（KOL；Key Opinion Leader）、外送人員等，缺乏制式薪資收入證明；永豐銀行內部資料顯示，客戶申請「私房錢」信貸時，即近3成於申辦當下無法或不便提供收入證明。永豐銀行表示，所得代理模型整合客戶於本行的金流及行政院主計總處薪資調查等數據，分析估算月收入、進而提供信用額度，申辦過程更加彈性並減少繁瑣作業流程。

同時，永豐銀行表示，即日起申請「私房錢」循環型信貸享免手續費，動用資金、以日計息且提前償還無違約金，資金運用更有效率。