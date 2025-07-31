快訊

Windows 10倒數說再見！微軟狂推Windows 11「升級很輕鬆」卻暗藏1風險

關稅談判關鍵期！政院透露最新進度：台美已完成技術性磋商

未積極投入？細數民進黨「罷免作為」曹興誠全講了：想避嫌

明台產險完成溫室氣體盤查並取得證書 邁向淨零新里程碑

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
明台產險取得2024溫室氣體盤查授證典禮。(左起)明台產險後勤支援本部本部長李志昌、明台產險董事長矢持健一郎、BSI(英國標準協會)行銷部協理簡慧伶、優樂地永續董事長朱竹元。明台產提供
明台產險取得2024溫室氣體盤查授證典禮。(左起)明台產險後勤支援本部本部長李志昌、明台產險董事長矢持健一郎、BSI(英國標準協會)行銷部協理簡慧伶、優樂地永續董事長朱竹元。明台產提供

隨著全球對氣候變遷議題日益重視，保險業也積極響應永續發展行動。7月31日明台產險正式完成溫室氣體盤查，並再度取得第三方驗證機構核發盤查證書，展現其邁向低碳轉型與永續經營的堅定承諾。

此次溫室氣體盤查依據國際標準ISO 14064-1進行，除涵蓋範疇一與範疇二排放外，更加入範疇三中類別五-投融資對象的盤查，全面盤點公司營運過程中的碳足跡。經過嚴謹的資料蒐集與專業審核流程，明台產險順利取得盤查證書，成為國內產險業界中優先完成此項作業的企業之一。

明台產險後勤支援本部本部長李志昌表示，保險業雖非高碳排產業，卻肩負資金引導與風險管理的關鍵角色。完成碳盤查並取得證書，不僅有助企業強化ESG績效，更有利於因應國際供應鏈碳揭露與監管趨勢，提升整體競爭力。

透過溫室氣體盤查，除能更精準掌握自身碳排狀況，更有利未來制定減碳路徑、推動綠色金融與氣候風險調適策略奠定基礎。除了內部營運減碳外，明台產險亦積極倡議供應鏈夥伴及客戶共同投入永續行動，從保險商品設計到理賠流程皆融入環保思維，實踐綠色保險理念。

明台產險表示，未來將持續投入更多資源推動節能減碳措施，為保險業在永續發展道路上樹立標竿。

產險 保險 減碳

延伸閱讀

科學人／空汙變少「地球更熱了」？原來霧霾當了數十年「隱形降溫劑」

交部訂溫室氣體減量方案 電動小黃普及率五年拚50%

攜手農業永續 農業部、威剛科技簽ESG備忘錄

北榮電子病歷應用系統通過美方認證 北部首家公立醫學中心獲頒證書

相關新聞

加速取回詐款 彭金隆：將延長銀行圈存疑似詐款時間

疑似詐款的銀行圈存時間是否能從48小時再延長？立委王世堅今日在財委會上抨擊，相較於第三方支付的圈存解除有20天期限，銀行...

銀行公會開放點數轉贈交換 引爆點數經濟戰火

點數經濟帶動金融革命。銀行公會已研擬新制，首度開放民眾可轉贈、整合、交換手中點數，擺脫「點數不足、到期作廢」困境，擴大使...

星展今宣布進駐高雄資產管理專區 將推出多元金融商品

響應政府打造亞太資產管理樞紐之政策，星展銀行今天宣布進駐高雄資產管理專區，於高雄市四維分行專設樓層試辦專區業務，後續將推...

台灣關稅揭牌倒數！金管會成立專案小組迎戰 研析金融三業潛在衝擊

美國對台關稅揭牌倒數。金管會主委彭金隆31日在財委會指出，四月高關稅議題確實對台股造成短暫波動，但隨著市場逐步消化訊息、...

元大金控接軌國際 強化永續資訊透明度

元大金控（2885）提供永續金融商品、落實責任投融資、低碳營運及永續供應鏈等作為，支持能源、產業、生活、社會等四大轉型策...

永豐信貸導入所得代理模型獲准試辦 新辦信用卡、調整額度同步適用

永豐銀行31日宣布於「私房錢」個人信用貸款的徵審流程中，獲准試辦導入「所得代理模型」以擴大服務客群。永豐銀行表示，結合A...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。