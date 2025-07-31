明台產險完成溫室氣體盤查並取得證書 邁向淨零新里程碑

隨著全球對氣候變遷議題日益重視，保險業也積極響應永續發展行動。7月31日明台產險正式完成溫室氣體盤查，並再度取得第三方驗證機構核發盤查證書，展現其邁向低碳轉型與永續經營的堅定承諾。

此次溫室氣體盤查依據國際標準ISO 14064-1進行，除涵蓋範疇一與範疇二排放外，更加入範疇三中類別五-投融資對象的盤查，全面盤點公司營運過程中的碳足跡。經過嚴謹的資料蒐集與專業審核流程，明台產險順利取得盤查證書，成為國內產險業界中優先完成此項作業的企業之一。

明台產險後勤支援本部本部長李志昌表示，保險業雖非高碳排產業，卻肩負資金引導與風險管理的關鍵角色。完成碳盤查並取得證書，不僅有助企業強化ESG績效，更有利於因應國際供應鏈碳揭露與監管趨勢，提升整體競爭力。

透過溫室氣體盤查，除能更精準掌握自身碳排狀況，更有利未來制定減碳路徑、推動綠色金融與氣候風險調適策略奠定基礎。除了內部營運減碳外，明台產險亦積極倡議供應鏈夥伴及客戶共同投入永續行動，從保險商品設計到理賠流程皆融入環保思維，實踐綠色保險理念。

明台產險表示，未來將持續投入更多資源推動節能減碳措施，為保險業在永續發展道路上樹立標竿。