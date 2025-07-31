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AI 帶來能源新變局 群益證攜手第一金投信解析電力基建投資新熱點

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

為協助投資人洞察這一波能源轉型中的潛在機會，群益金鼎證券與第一金投信日前攜手舉辦「AI吃電怪獸，你看見商機了嗎？」論壇，深入探討AI引發的缺電危機、核能的崛起，以及對於公用事業、基建產業的投資機會。

AI技術迅猛發展，為應對資料中心和AI模型訓練帶來的龐大電力消耗，全球電力需求急劇上升，電網壓力倍增，迫使各國政府與企業加速重新審視能源戰略，尋求穩定且永續的供電解方。

群益投顧資深研究員黃鵬睿在論壇中強調，2024年全球電力消耗顯著上升，年增量預計高達1,100 TWh(百萬兆瓦時)，增長率約為4.3％，為過去十年平均的兩倍。

這一增長主要受到AI時代新增電力需求的驅動，預計到2030年，美國資料中心新增用電量將接近整個加州的全年用電規模，這將對電力系統帶來前所未有的挑戰。

面對用電結構劇變，核能作為一種穩定且低碳的發電來源，逐漸受到各國政府的支持，政策方向也由保守轉向積極。目前全球核能供應占比約10％，隨各國零碳目標加持，監管態度轉變，核能的新建機組數量有望加速成長。

例如，美國川普政府要求簡化核電廠許可流程，並且計劃在未來25年內將核能發電量增加四倍；歐盟則將核能列為綠色能源，預計到2050年新增109GW的裝置容量。

黃鵬睿對核能產業鏈的投資機會持樂觀態度，認為無論是上游的鈾開採、中游的核電廠建設，還是下游的電力配售及廢核料處理，都有良好的投資前景。特別是小型模組化反應爐（SMR），因其小型化和模組化的特性，受到Google、亞馬遜、輝達等科技巨頭的關注。

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金經理人林志映也看好AI發展引爆缺水、缺電下的投資新契機。

林志映指出，川普政府透過加徵關稅，激勵製造業回流美國，搭配AI產業發展的趨勢，以美國資料中心用電為例，預計將由目前占全國用電量約3％，上升至2030年的10％。諸多因子加持下，將帶動電力產業與電網升級需求，進而推升公用事業收入及基礎設施投資熱潮。

林志映分析，目前全球經濟前景面臨高度不確定性，而水電瓦斯等公用事業屬於民生必需品，具備高特許、低競爭、穩定現金流及抗通膨調價特性，加上歐美的水電瓦斯等相關企業，不少每年可提供4%～6%穩定配息，為投資人提供長期穩健收益的配置機會。現階段尤其看好美國電力、管線及受歐洲政策支持的公用事業股。

AI 核能

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