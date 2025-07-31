快訊

iPhone 17四款「最清楚實機配色」全爆光！背蓋材質有質感、它新色超大膽

普發萬元現金不覆議 政院 : 適時提釋憲及特別條例修正草案

交屋才知變豪宅！貸款縮水恐補百萬 金管會擬解方

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會主委彭金隆。圖／聯合報系資料照片
金管會主委彭金隆。圖／聯合報系資料照片

財委會立委李彥秀說，因房價上漲，使民眾之前買的預售屋，結果到交屋後，因房價上揚碰觸到豪宅條款，導致貸款成數被砍，金管會主委彭金隆說，因房子興建期很長，會請銀行局討論如何解決民眾困境。

會後銀行局長童政彰說，金管會會先去了解是個案，還是通案問題，一般來說，銀行辦理授信需有信賴保護原則，需履行與當初和客戶訂定的契約內容。

但因「情勢變更」，例如因房價上漲牴觸到豪宅條款，契約不能牴觸法規情況下，基於保護客戶立場要跟客戶說，碰到央行豪宅條款要如何協助，如一部分改為信貸等做處理。

銀行主管坦言，目前以中南部的預售屋進行分戶貸款後，出現「差額」的情形最多。

實務上，目前差額多是十萬到百萬元左右，大多是與客戶溝通，由客戶自行吸收，因為能購買逼近豪宅水準房子的客戶，通常財力較為雄厚。

另一部分客戶會先想辦法補齊差額，再擇適當時機出售，因房屋有價差，可以吸收房地合一的租稅負擔，賣掉後仍是賺錢，不致於賠錢殺出，直接斷頭較為少見。

豪宅 房價 房貸 預售屋 李彥秀 彭金隆

延伸閱讀

前副閣揆邱正雄告別式 8月23日於北市靈糧堂舉行

普發現金1萬元 李彥秀曝數據喊話卓榮泰：相信已經聽到民意

影／李彥秀謝票 呼籲朝野都應該傾聽民眾的聲音

【即時短評】李彥秀「熱戰」催破10萬不同意票 打開港湖天花板

相關新聞

加速取回詐款 彭金隆：將延長銀行圈存疑似詐款時間

疑似詐款的銀行圈存時間是否能從48小時再延長？立委王世堅今日在財委會上抨擊，相較於第三方支付的圈存解除有20天期限，銀行...

銀行公會開放點數轉贈交換 引爆點數經濟戰火

點數經濟帶動金融革命。銀行公會已研擬新制，首度開放民眾可轉贈、整合、交換手中點數，擺脫「點數不足、到期作廢」困境，擴大使...

交屋才知變豪宅！貸款縮水恐補百萬 金管會擬解方

財委會立委李彥秀說，因房價上漲，使民眾之前買的預售屋，結果到交屋後，因房價上揚碰觸到豪宅條款，導致貸款成數被砍，金管會主...

新台幣午盤重貶2.22角 暫收29.941元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收29.941元，重貶2.22角，成交金額11.72億美元

台新銀「中小企業創新論壇」 從布局重構到韌性升級、攜企業競力再造

美國對等關稅政策與全球綠色規則接連上路，正改寫國際貿易版圖，臺灣中小企業面臨前所未有的挑戰與轉機。為協助中小企業掌握新局...

凱基金控投入救災重建2千萬元 以行動守護家園

丹娜絲颱風重創台灣中南部，造成重大災情，凱基金控今（31）日宣布捐贈2,000萬元，並透過旗下「財團法人凱基社會福利慈善...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。