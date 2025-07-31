台新銀「中小企業創新論壇」 從布局重構到韌性升級、攜企業競力再造

美國對等關稅政策與全球綠色規則接連上路，正改寫國際貿易版圖，臺灣中小企業面臨前所未有的挑戰與轉機。為協助中小企業掌握新局，台新銀行30日與中華民國全國中小企業總會共同於臺中舉辦中小企業創新論壇，以「突圍新關稅 × 乘勢綠規則 中小企業競力再造」為題，邀請產、學界專家及國家磐石獎企業代表，從產經解析、實戰經驗、金融政策、數位布局四大面向提出行動對策。

台新銀行法人金融事業總處執行長陳柏如致詞時表示，中小企業唯有將風險視為訊號、把轉型當準則，才能在全球挑戰中走得更穩、更遠。台新銀行支持中小企業已連續13年獲得經濟部頒發信保「金質獎」的肯定；今年更榮獲金管會「新南向政策目標國家授信方案」的中小企業授信特別獎及「六大核心戰略產業放款績優銀行」分組優等第一名的殊榮。未來，更將以「永續金融」與「數位轉型」為兩大支柱，攜手中小企業迎接全球市場的每一次轉折。

台新新光金控首席經濟學家李鎮宇指出，地緣政治與新關稅正加速改寫經濟秩序，企業若能及時判讀風險訊號，便能在不確定環境中穩健布局。外貿協會數位商務處處長黃漢唐認為，跨境電商與數位商務已成企業全球拓展的關鍵，建議臺灣中小企業善用數據行銷與國際平台，提升轉單效率，擴大海外市場。中小企業信保基金副總經理張文巧強調，突圍不能僅憑意志力，必須掌握政策貸款、信用保證與永續金融等工具，才能建立穩固的資金防線，應對全球金融規則轉向。

在實戰經驗方面，電加工機械產業領先者精呈科技董事長張瑞成以自身角度分享企業如何透過數位工具與品牌全球化，在關稅與碳規則夾擊下，打造同時兼顧短期應變與長期競爭力的韌性商業模式。收納品牌專業－樹德企業擁有將品牌推至全球72國市場的經驗，樹德企業副總經理張梓桂分享該公司透過智慧製造、綠色設計與國際通路策略，實踐「突圍的不是產品，而是企業彈性」，成為轉色轉型與數位升級的典範。

台新銀行長期協助國內中小企業發展不遺餘力，藉由集團資源整合，打造企業主永續成長的金融生態。本次論壇從政策解析到實務操作，完整勾勒產業突圍新路徑，期盼持續透過資源連結與金融支持，陪伴臺灣中小企業建立韌性、迎戰全球挑戰。