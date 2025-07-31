快訊

獨／全聯全體通路公告 8月1日起其他電支全面下架僅開放全支付

胡亦嘉急欲擺脫與泰山紛爭 為何拚街口上市勢在必行？

誣告罪二審改判6月 高虹安「將上訴」：求司法還公道

聽新聞
0:00 / 0:00

加速取回詐款 彭金隆：將延長銀行圈存疑似詐款時間

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
彭金隆今日表示，金管會將延長銀行圈存疑似詐款時間和處理久未往來帳戶問題。圖/本報資料照片
彭金隆今日表示，金管會將延長銀行圈存疑似詐款時間和處理久未往來帳戶問題。圖/本報資料照片

疑似詐款的銀行圈存時間是否能從48小時再延長？立委王世堅今日在財委會上抨擊，相較於第三方支付的圈存解除有20天期限，銀行卻只有48小時，難怪警政單位來不及處理，詐款今年能取回的比重比去年更低。對此，金管會主委彭金隆答詢時指出，金管會將評估疑似詐款的銀行圈存時間是否從48小時再延長。

立委郭國文也提問，銀行數位及實體總帳戶已有2億0268萬戶，等於平均一個人竟有8.67戶的帳戶，而現在台灣的警示帳戶總戶數有14萬9274戶愈來愈多，因此應該制定「久未往來」帳戶，結算關戶或限制功能。彭金隆也回應指出，金管會將與銀行公會研商可行的作法，並承諾在一個月內提出報告。

王世堅指出，今年前五月的詐騙財損463億，但僅拿回31億多，占比從3成降至只有6.5%。他出示數據指出，去年的詐款487億多，還比今年的463億多來得低，但去年還可查扣144.5億元，今年卻只能查扣到31.51億；對此他直批，這是因為圈存時間過短，只有48小時，而且今年1至5月有8萬3千件詐騙，是去年的2倍，估計今年全年將高達20萬件，但現在銀行圈存只有48小時，比起第三方支付圈存20天實在太少，根本不夠警方確認警示帳戶的作業時間。

彭金隆對賴惠員提問也回應，銀行提供金融服務，但打詐的壓力也很大，對於一個人平均有將近9個數位帳戶，彭金隆認為，第三類帳戶的開戶方式，相對簡便有關，但也造成詐團更容易使用。賴惠員指出，她的了解是由於每個帳戶都有優惠利息的限額，因此年輕人就開很多帳戶。彭金隆在答詢時指出，希望銀行持續強化防詐和阻詐的功能，但不宜「全面去風險化」的禁止，應該要去區分客戶風險的高低，他進而指出，金管會7月4日已召集銀行總經理開會，明確要求銀行不能「一刀切」傷害低風險客戶的權益。

從去年12月起，包括國泰世華、中華郵政、兆豐、台銀、中信銀、合庫、彰銀、台新已陸續調降各種存款戶的ATM每日提款限額，對此鍾佳濱、賴惠員等多名立委特別提到銀行調降ATM的金融卡提款上限對民眾造成不便。彭金隆回應，金管會尊重各銀行對於風控採取的應對措施，但金融業不宜作完全「去風險化」的經營，而且再三提醒，若採取「無差別」措施時，要特別注意不要造成客戶不便。他也指出，未來會公布警示戶觀察指標未達標的名單，希望各銀行更有警覺性，但現在也已觀察到警示戶成長趨緩的成效。

圈存 金管會

延伸閱讀

影／提823大罷免應撤案遭黨內批評 王世堅：他們還年輕

致敬王世堅勇於示警 楊蕙如：一個月後若罷免得勝 終生不評論政治

王世堅：理念和民進黨一致 被同事圍剿不以為意

王世堅表態反續推大罷免 藍營呼籲王：號召整個民進黨停手吧

相關新聞

加速取回詐款 彭金隆：將延長銀行圈存疑似詐款時間

疑似詐款的銀行圈存時間是否能從48小時再延長？立委王世堅今日在財委會上抨擊，相較於第三方支付的圈存解除有20天期限，銀行...

銀行公會開放點數轉贈交換 引爆點數經濟戰火

點數經濟帶動金融革命。銀行公會已研擬新制，首度開放民眾可轉贈、整合、交換手中點數，擺脫「點數不足、到期作廢」困境，擴大使...

凱基金控投入救災重建2千萬元 以行動守護家園

丹娜絲颱風重創台灣中南部，造成重大災情，凱基金控今（31）日宣布捐贈2,000萬元，並透過旗下「財團法人凱基社會福利慈善...

關稅翻牌最後倒數 新台幣狂貶逾2.3角靠向30元

美國對等關稅將於8月1日上路，已經進入最後倒數時刻，台灣卻遲遲沒有消息，加上美元指數強彈，雙重壓力令新台幣兌美元匯率貶勢...

表現分歧！6月國內壽險海外資產回升 外銀海外資產下滑

根據中央銀行最新統計，國內壽險公司6月國外資產總額20.54兆元新台幣，較5月20.46兆已小幅回升，增加約882億元，...

敵意併購略鬆綁 彭金隆：評估調整公開收購須對方董事會不反對的規定

金管會今日下午將召開關於公開收購亦即俗稱敵意併購的修法公聽會，並由主委彭金隆親自主持，成為今日財委會質詢焦點。彭金隆在答...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。