加速取回詐款 彭金隆：將延長銀行圈存疑似詐款時間

疑似詐款的銀行圈存時間是否能從48小時再延長？立委王世堅今日在財委會上抨擊，相較於第三方支付的圈存解除有20天期限，銀行卻只有48小時，難怪警政單位來不及處理，詐款今年能取回的比重比去年更低。對此，金管會主委彭金隆答詢時指出，金管會將評估疑似詐款的銀行圈存時間是否從48小時再延長。

立委郭國文也提問，銀行數位及實體總帳戶已有2億0268萬戶，等於平均一個人竟有8.67戶的帳戶，而現在台灣的警示帳戶總戶數有14萬9274戶愈來愈多，因此應該制定「久未往來」帳戶，結算關戶或限制功能。彭金隆也回應指出，金管會將與銀行公會研商可行的作法，並承諾在一個月內提出報告。

王世堅指出，今年前五月的詐騙財損463億，但僅拿回31億多，占比從3成降至只有6.5%。他出示數據指出，去年的詐款487億多，還比今年的463億多來得低，但去年還可查扣144.5億元，今年卻只能查扣到31.51億；對此他直批，這是因為圈存時間過短，只有48小時，而且今年1至5月有8萬3千件詐騙，是去年的2倍，估計今年全年將高達20萬件，但現在銀行圈存只有48小時，比起第三方支付圈存20天實在太少，根本不夠警方確認警示帳戶的作業時間。

彭金隆對賴惠員提問也回應，銀行提供金融服務，但打詐的壓力也很大，對於一個人平均有將近9個數位帳戶，彭金隆認為，第三類帳戶的開戶方式，相對簡便有關，但也造成詐團更容易使用。賴惠員指出，她的了解是由於每個帳戶都有優惠利息的限額，因此年輕人就開很多帳戶。彭金隆在答詢時指出，希望銀行持續強化防詐和阻詐的功能，但不宜「全面去風險化」的禁止，應該要去區分客戶風險的高低，他進而指出，金管會7月4日已召集銀行總經理開會，明確要求銀行不能「一刀切」傷害低風險客戶的權益。

從去年12月起，包括國泰世華、中華郵政、兆豐、台銀、中信銀、合庫、彰銀、台新已陸續調降各種存款戶的ATM每日提款限額，對此鍾佳濱、賴惠員等多名立委特別提到銀行調降ATM的金融卡提款上限對民眾造成不便。彭金隆回應，金管會尊重各銀行對於風控採取的應對措施，但金融業不宜作完全「去風險化」的經營，而且再三提醒，若採取「無差別」措施時，要特別注意不要造成客戶不便。他也指出，未來會公布警示戶觀察指標未達標的名單，希望各銀行更有警覺性，但現在也已觀察到警示戶成長趨緩的成效。