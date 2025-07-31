關稅翻牌最後倒數 新台幣狂貶逾2.3角靠向30元

美國對等關稅將於8月1日上路，已經進入最後倒數時刻，台灣卻遲遲沒有消息，加上美元指數強彈，雙重壓力令新台幣兌美元匯率貶勢加劇，今天開盤迅速下挫，跌破29.9元價位，狂貶逾2.3角，一路靠向30元整數大關。

關稅大限將至，市場焦急等待台灣關稅稅率翻牌，今天早上又傳出美國總統川普宣布美韓達成貿易協議，對韓關稅降至15%的消息，台灣主要貿易競爭對手國日本、韓國的稅率均降至15%，台灣最終稅率是否具有競爭性仍未揭曉，加深投資人擔憂情緒。

此外，美國聯準會不急於降息，美元指數飆漲，抑制亞幣走勢。新台幣兌美元今天以29.77元開盤後，受到美元強勢表態、關稅利空籠罩雙重壓力夾擊，貶幅迅速擴大，接連闖過29.8、29.9元，最低觸及29.954元，重貶2.35角。