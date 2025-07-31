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金控「敵意併購」翻案露曙光？金管會彭金隆鬆口轉圜

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

金控整併新規引發關注。金管會要求公開收購方（指投資方）須取得「被併購方董事會不反對、或可完成過半股權或合理說明，引發爭議，金管會主委彭金隆31日首鬆口，該條文實務操作確有困難，將徵詢各界意見做調整，盼在穩定市場與制度彈性間取得平衡。

金管會日前預告修正「金控轉投資管理辦法」，9月1日預告期滿。

今財委會上引發多位立委關注。立委李彥秀說，該新規外界聚焦三大項，包括拉高公開收購門檻到25%、25%得全現金，還得取得被併購方不反對，被視為關上「敵意併購」大門。

金管會主委彭金隆提三點說明，一、金控公司不能做財務性投資，金控若要投資，一定要到25%這是明定在金控法的規定。因為金控法控制性持股就25%。

二、全現金是因為金控法26條（換股）和36條（公開收購）有明確區隔，因為這兩條路的公司治理程序完全不同，我們希望做到差異。

當時訂這個辦法，是應採公開收購方是一次收足。當時本意就是用現金。

三、但36條中規定，公開收購方需取得被併購方董事會不反對、或取得過半控制性持股或合理說明。彭金隆說，這實務上有困難，這部分會調整，將徵詢大家意見，研擬更可行的條件設計方式。

李彥秀質疑，金管會關掉敵意併購大門，公司治理差、低持股大股東高枕無憂，公司派穩如泰山？

彭金隆回應，從金管會成立至今共計60件金融併購案，尚無任何一件透過敵意公開收購完成，歷來整併均是透過換股、股東會等合意程序完成，並無敵意併購成功案例。

金融業本質上屬於高度監理行業，與一般自由市場邏輯不同，不應依賴公開收購來淘汰不良經營者。

教科書雖常引用「禿鷹理論」來論述敵意併購有助清理公司治理問題，但該理論適用於未受嚴格監理的產業，金融業經營若出現問題，監理機關自有處理機制，無須透過市場發動敵意收購來介入。

他並指出，從國際實務觀察，各國金融監理多半不允許在未經主管機關核准下，任由收購方直接在市場上發動併購行動。

他強調：「金融整併的理想，不是為併而併，更不是追求規模擴張，而是要產生實質綜效與經濟效益。」

他指出，若併購方未能提出明確整併規劃與充分把握，貿然啟動收購，反而可能造成市場困擾甚至信心動盪。

從歷史經驗來看，台灣過去20多年來已有逾60件金控與銀行整併案，但真正透過敵意收購完成的案例極少，我們希望金融市場穩定和秩序這是非常重要的考量。

併購 金控 金管會

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