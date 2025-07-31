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表現分歧！6月國內壽險海外資產回升 外銀海外資產下滑

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
根據中央銀行最新統計，國內壽險公司6月國外資產總額20.54兆元新台幣，較5月20.46兆已小幅回升。示意圖。圖／聯合報系資料照片
根據中央銀行最新統計，國內壽險公司6月國外資產總額20.54兆元新台幣，較5月20.46兆已小幅回升。示意圖。圖／聯合報系資料照片

根據中央銀行最新統計，國內壽險公司6月國外資產總額20.54兆元新台幣，較5月20.46兆已小幅回升，增加約882億元，增幅0.43%；而外國及大陸銀行在台資產於6月較上月下滑，總資產由上月的4.05兆元新台幣，回落至3.98兆元，月減687億元，其中國外資產由上月的1,857億元。減至1,788億元，減少69億元，減幅為3.7%。

今年4、5月新台幣出現「暴力升值」，對壽險業造成明顯衝擊，導致整體資產及海外資產餘額大幅縮水。儘管市場一度傳出業者為因應新台幣暴升，積極出脫美債與美股以降低損失，但實際上，壽險業賣出的海外股票多於債券。壽險公司長期手握大量保險資金，為追求穩定報酬，多年來約六成資金配置於海外市場。匯率走勢成為壽險資產管理的重要變數，也促使壽險公司重新審視海外部位與避險機制的設計。

觀察外國及大陸銀行資產結構，主要來自兩大項目：國外資產與放款部位。其中，國外資產在歷經去年11月以來的連續下滑後，於2025年1月一度降至1.759兆元新台幣，創下2018年12月以來新低。

不過，自此開始止跌回穩，至5月已增至1.857兆元，但6月呈現減少，跌破1.8兆元。顯示外銀對海外市場的資金配置力道仍未看到一路增持。

根據過往十年數據，外銀在台國外資產大多維持在1.8兆至2.1兆元區間，鮮少跌破1.8兆元，今年初罕見下探也被解讀與國際政經不確定（如川普當選預期）及資產重配有關。

2017年5月外銀等在台國外資產曾一度降至1.684兆元新台幣，主要是受到美國「通俄門」風暴擴大，衝擊全球股市；2015年12月外銀等在台國外資產亦曾降至1.684兆元，主要是受到Fed結束長達七年的超低利率政策，重啟升息循環。

銀行業者分析指出，外商銀行資產調度的靈活性高，應留意6月減持國外資產的訊號。

外資 新台幣 壽險公司

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