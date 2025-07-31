彰銀攜手福利驚奇網 用台灣 Pay 享10%回饋

彰化銀行（2801）因應網路購物蓬勃發展及線上支付普及趨勢，攜手電商平台福利驚奇網導入TWQR「台灣Pay」行動支付服務，並推出「福利驚奇網揪用台灣Pay驚喜福利10%回饋」優惠活動。

此次活動自今年8月1日至9月12日止，凡消費者使用手機開啟活動網頁，並透過TWQR「台灣Pay」（金融卡/帳戶）進行付款，即可不限金額享現折10%現金回饋，單筆交易回饋金上限新台幣1,000元，活動期間每一用戶以一次為限，總回饋金額上限115萬元。

彰銀表示，福利驚奇網為網路購物平台，以「嚴選精品物超所值」為宗旨，目前已經營10餘年，該平台採團購模式經營，透過市場市調及內部嚴格篩選，為消費者提供市場最低價優質商品。平台以美食商品為販售主軸，亦提供多樣類型民生商品，每位消費者皆有專屬客服，並提供免費試吃體驗，讓消費者享受最物超所值的價格與服務。