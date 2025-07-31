新台幣失守29.8元 未來恐回跌至30元整數關卡
美國聯準會（Fed）30日舉行貨幣政策會議，利率維持不變，Fed主席鮑爾表示，美國的經濟表現非常堅實。國際美元指數強彈站上99.7，今早非美貨幣應聲下挫。新台幣匯價一早再貶破29.8元，再創7月盤中最低匯價。早盤開盤一時小時最低匯價為29.896，重挫1.77角。
匯銀表示，除美元指數反彈外，美台貿易談判尚無結果，新台幣連續第六個交易日貶值，新台幣偏貶趨勢尚未扭轉，除權息旺季外資領息後匯出潮將持續擴大，8月初恐加劇貶值壓力。
今早新台幣失守29.8元關卡，未來恐回跌至30元整數關卡。市場將密切關注美台貿易談判進度。
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