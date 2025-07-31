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銀行公會開放點數轉贈交換 引爆點數經濟戰火

聯合報／ 記者廖珮君／台北報導
銀行公會已研擬開放民眾可轉贈、整合、交換手中點數，擺脫「點數不足、到期蒸發」困境，擴大使用彈性。圖／永豐銀行提供
銀行公會已研擬開放民眾可轉贈、整合、交換手中點數，擺脫「點數不足、到期蒸發」困境，擴大使用彈性。圖／永豐銀行提供

點數經濟帶動金融革命。銀行公會已研擬新制，首度開放民眾可轉贈、整合、交換手中點數，擺脫「點數不足、到期作廢」困境，擴大使用彈性，也為金融業打開顧客互動新戰場，引爆點數經濟戰火。

銀行公會將於今天理監事會將討論全新的「會員機構發行點數自律規範」草案，核議後提報金管會備查，核備後就可上路。

金融圈預期，未來銀行若開辦新服務，Ａｐｐ介面可望增設「點數交換」、「點數移轉」等欄位供用戶操作。

該草案有三大重點，第一，開放同一家銀行內部的點數交換與移轉，如信用卡、房貸、信貸等點數可集中整合；第二，銀行點數可與信用卡紅利點數合併使用；第三，點數可移轉給同一家銀行的其他客戶。

新制將使民眾手中原本各自分散的點數，未來不只能折抵消費，還能整合轉送，點數使用彈性大幅提升。

銀行主管說，過去消費者累積各類點數常面臨「不足兌換」或「即將到期」的痛點，未來可透過轉移、合併、交換機制，提高點數價值實用性，達到「每一分點數都不浪費」的最大化效益，也提升客戶對銀行的黏著度與回訪率。

依據草案，點數可用於八大項目，包括商品兌換、折抵消費或電信帳單、機場接送、信用卡循環息、手續費、兌換哩程等，新增的是同一銀行跨商品整合或贈送他人，及跨商品點數交換等項目。

此外，「移轉」機制將允許跨商品、跨客戶整合。例如Ａ客戶在中信銀有三項金融產品，各自累積不同點數，未來可將這三項點數合併，甚至贈與同樣在中信銀的Ｂ客戶。

至於「交換」，則限於同一客戶、跨商品點數間轉換（禁跨客戶交換），例如房貸點數換成信用卡紅利，合併後再兌換機票或禮品。

草案也訂出四大限制防止濫用，包括點數移轉禁止做商業買賣，僅限同一家銀行內部客戶移轉，或持有人自己移轉整合；點數交換限同一家銀行發行點數為限；若銀行提供此服務，手續費須合理反映成本；銀行須清楚揭露手續費、有效期限等資訊。

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