金融大回饋論壇8月6日登場／永豐銀六路並進 創新永續

永豐銀行數位金融處處長嚴國瑞表示，永豐銀行積極實踐「翻轉金融-共創美好生活 Together a better life」企業願景，致力推動金融科技創新服務投入於環境永續、生活永續、友善公益、防詐防駭、體育推手及產學合作六大面向，以金融賦能回饋社會及客戶，攜手客戶與企業共創永續永豐美好生活。

經濟日報將在8月6日舉辦「金融大回饋論壇-金融與社會共好」，嚴國瑞將出席，並以「金融回饋社會的創新作為」為題發表演講。本論壇由兆豐銀行、富邦金控（2881）、玉山金控暨玉山銀行、永豐金控暨永豐銀行、彰化銀行等協辦。

嚴國瑞表示，永豐銀長期積極協助國內外綠能業者，建構良性發展綠能產業生態系統，首創「綠電交易信託平台」及「綠能電廠資訊管理系統」促進綠電市場交易自由化，太陽光電融資餘額累計裝置容量為全台第一，為國內唯一連續九年獲經濟部能源署頒發「光鐸獎－優良金融服務獎」的金融業者；線上線下虛實整合服務，首創「iBranch金豐便平台」、「eNote無紙化綠能櫃檯」兩大分行數位轉型服務，落實營運節能減碳於客戶日常生活中。

實踐金融友善方面，首創視障點字金融信用卡及視障感應ATM等功能，以語音辨識口說操作，便利弱勢族群，亦提供無障礙服務功能，如報讀模式及生物辨識快速登入等友善高齡族群；並扶持青年與創業小店及贊助公益團體安全捐款平台，協助公益與弱勢團體籌募善款，金管會「2024年公平待客原則評核」中，永豐銀行排名前25%獲肯定。阻詐防詐面向，永豐銀行率先導入ATM專區人臉辨識門禁與紀錄系統、網銀全面實施FIDO生物辨識手機設備綁定及「3D刷卡FIDO驗證」積極守護客戶資產；以行動力挺國內多元運動發展，包括冠名贊助「台啤永豐雲豹」及「台北永豐旺寶」及政大雄鷹籃球隊，同時支持「台中FUTURO」以推廣足球運動。永豐銀行亦連續三年獲體育署頒發「體育推手獎」肯定。

永豐銀行支持國內體育發展外，亦積極培育未來新世代人才金融素養與科技賦能，如於成功大學實施無現金校園數位轉型、於中興大學建立國家級食安檢測中心與智慧農業中心等。