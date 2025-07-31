台壽國民身心健康調查／跨界打詐 「家」為首道防線

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

台灣去年詐騙財損達1,300億元，打詐成為全民共同重大挑戰，台灣人壽副總經理許家綾表示，台壽肩負保險業防詐責任，主動化身防詐守門員，成立「台壽防詐特攻隊」，以指標性活動祖孫三代健走作為防詐宣傳平台，針對老中青不同族群設計防詐宣導內容，為跨世代防詐模式創造鮮明特色。

根據調查，近五成（47.1%）受訪者本人或家人曾遇金融詐騙，台壽秉持「防詐從家出發」理念，從內部員工推廣至家庭成員，發起創新「家庭防詐連署活動」，積極鼓勵同仁向親友分享防詐觀念，吸引近八成員工響應，累積突破萬人參與，擴大防詐資訊觸及面，讓家庭成為民眾資產安全的第一道防線。

為擴大防詐影響力，台壽攜手檢警、學校、公私協力組織等，深入各年齡層教育宣導，將防詐多元教育推廣至全台各地。

許家綾表示，台壽亦積極導入科技工具與資安機制，包含多因子認證、異常登入警示、專屬短網址與簡訊短碼「68688」，有效防堵釣魚網站與假冒訊息，用創意與行動守護民眾財產。

台壽 詐騙

延伸閱讀

醫遇假檢警遭騙1400萬3度進出急診室 嘆詐團資料太逼真

桃警公布上半年打詐成果 提醒民眾謹記「五不」守護荷包

中華電接軌國際 搶6G商機

影／「你兒子在我手上！」藝人郭子乾校長老爸曾被假兒子騙10萬

相關新聞

銀行公會開放點數轉贈交換 引爆點數經濟戰火

點數經濟帶動金融革命。銀行公會已研擬新制，首度開放民眾可轉贈、整合、交換手中點數，擺脫「點數不足、到期作廢」困境，擴大使...

金融大回饋論壇8月6日登場／永豐銀六路並進 創新永續

永豐銀行數位金融處處長嚴國瑞表示，永豐銀行積極實踐「翻轉金融-共創美好生活 Together a better life...

銀行點數經濟引爆新戰火 銀行公會發行自律規範草案提報金管會

點數經濟掀金融革命。銀行公會已研擬新制，首度開放民眾在同一銀行可轉贈、整合、交換手中點數，擺脫「點數不足、到期作廢」困境...

銀行點數異業雙向互抵 再等等

銀行點數經濟改革露曙光。銀行公會今（31）日將討論「會員機構發行點數自律規範」草案，條文雖僅十條，卻歷經五年研擬。銀行圈...

金融債發行火熱大增兩倍 公司債冷清較去年同期大減26%

今年上半年國內債市呈現「公司債冷、金融債熱」，櫃買中心最新統計顯示，今年上半年，國內合計發行2,371億元的公司債，較2...

壽險業務員 連三月成長

年輕戰力報到。壽險業務員2025上半年登錄人數出爐，其中，壽險公司登錄人數連三個月成長，回升至20.5萬人，保經公司業務...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。