台壽國民身心健康調查／跨界打詐 「家」為首道防線
台灣去年詐騙財損達1,300億元，打詐成為全民共同重大挑戰，台灣人壽副總經理許家綾表示，台壽肩負保險業防詐責任，主動化身防詐守門員，成立「台壽防詐特攻隊」，以指標性活動祖孫三代健走作為防詐宣傳平台，針對老中青不同族群設計防詐宣導內容，為跨世代防詐模式創造鮮明特色。
根據調查，近五成（47.1%）受訪者本人或家人曾遇金融詐騙，台壽秉持「防詐從家出發」理念，從內部員工推廣至家庭成員，發起創新「家庭防詐連署活動」，積極鼓勵同仁向親友分享防詐觀念，吸引近八成員工響應，累積突破萬人參與，擴大防詐資訊觸及面，讓家庭成為民眾資產安全的第一道防線。
為擴大防詐影響力，台壽攜手檢警、學校、公私協力組織等，深入各年齡層教育宣導，將防詐多元教育推廣至全台各地。
許家綾表示，台壽亦積極導入科技工具與資安機制，包含多因子認證、異常登入警示、專屬短網址與簡訊短碼「68688」，有效防堵釣魚網站與假冒訊息，用創意與行動守護民眾財產。
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