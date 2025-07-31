台壽國民身心健康調查／加強宣導反詐 應對多元手法

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

投信投顧公會副理事長朱成志說，投資詐騙手法不斷翻新，光是去年，他個人就多達六次遭詐騙集團以他的名義偽冒詐騙，目前投信投顧公會每年透過編列檢舉獎金預算，並且透過各種宣導，希望降低民眾受騙。

刑事局副局長邱紹洲表示，刑事局積極從「事前預警」、「事中攔阻」及「事後返還」三大層面精進。刑事局也觀察到「假檢警詐騙」財損上升，5月每案平均財損達193萬元，高於假投資詐騙。

面對投資詐騙，刑事局具體做法有三，首先運用數據分析，主動查找潛在被害人，由各地方警察局關懷勸說，並建立追蹤與管考。

第二，成立「詐欺防制諮詢小組」，透過專業技巧深入對話，協助喚醒潛在被害人受害意識；第三，因應當前投資詐騙結合虛擬貨幣，與虛擬通貨商業公會及多家交易所建立聯防通報機制。

刑事局指出，以5月統計觀察，假檢警詐騙每案平均財損高達193萬餘元，甚至高於假投資詐騙（149萬元）。分析發現此類詐騙手法日趨隱蔽與科技化，故加強「識詐」宣導最為關鍵。

詐騙集團 虛擬貨幣

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