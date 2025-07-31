台壽國民身心健康調查／金融詐騙頻傳 危害身心健康

經濟日報與台灣人壽共同發表「2025國民身心健康暨金融防詐保險需求調查」，調查顯示，遭遇詐騙對身心靈影響甚大，在可複選的情形下，本人與家人曾遭遇詐騙者，最容易出現的症狀包括常心情低落、愧疚自責導致失眠，還有包括感到壓力大、敏感易怒或情緒失控。

有高達47.1%的受訪者本人或家人曾遭金融詐騙，在可複選的情形下，調查發現，詐騙手法推陳出新，假投資的比率達五成（50.2%）最高，其次為假中獎通知（25.5%），並且在本人或家人曾遭詐騙的財損部分，有高達58.3%的人遭受損失。

數位發展部部長黃彥男表示，數發部聚焦數位經濟防詐措施，以「防制網路詐騙廣告」、「遏止詐騙網站」、「建立政府專屬短碼簡訊發送機制」、「加強電商業者資安維護」、「防制第三方支付詐騙」、「防制遊戲點數成為詐騙工具」等六大策略，期能從數位經濟產業源頭防堵詐欺犯罪危害。

黃彥男指出，數發部近來更提出兩大重點精進措施。首先，在法規面落實「廣告實名制」；第二，在技術面上開發「網路詐騙通報查詢網」，提供民眾通報與AI技術偵測可疑網路廣告，由遭偽冒的公眾人物或主管機關協助驗證可疑廣告真偽，並迅速通報業者下架，在系統上公告處理進度。

此次調查發現，在損失金額部分，有超過三分之一（47%）損失超過10萬元，其次是介於1萬元至5萬元之間，達26.7%。詐騙財損是否能追回，也是全民關注的議題，不過，調查顯示，有68.1%的人表達未能追回，只有26%追回一部分，全部追回者，只占5.9%。

金管會銀行局長童政彰表示，對於如何加強金流控管，金管會已透過公私協力與跨機構合作推動三大措施，包括一、強化聯防機制：已建立電子化聯防通報平台，可加速金流追查與提高攔阻效率；近期電子化照會平台將上線，透過資訊交換，可及早辨識異常帳戶。另已建立金融同業間阻詐技術分享平台，共同優化阻詐技術。

二、提高阻詐精準度：導入異常交易預警指標，並建立「疑涉詐欺境（內）外金融帳戶預警機制」、「約定轉入帳號灰名單通報平台」等，以有效識別高風險帳戶，預先採取控管措施。三、加強臨櫃攔阻：公開表揚阻詐績優的第一線行員，若銀行因防詐引起客訴，得不計入公平待客評核之客訴案件統計。另並鼓勵銀行及保險業與客戶約定，客戶定存解約、大額匯款或保單解約／質借時，由銀行通知事先約定的第三人。

調查還發現，當民眾遇到一個聲稱可以提供超過市場平均投報率的投資商品，有53.3%的民眾會以「較為謹慎，仍會進行研究」，有15.3%會「積極考慮並進行詳細研究」，甚至有3.2%表達會立即參與，僅28.1%會「懷疑並選擇不參與」。

針對如何提高民眾警覺性，童政彰表示，金管會將結合金融機構及金融周邊單位力量，持續進行防詐宣導，包括持續舉辦反詐宣導活動、適時發布防詐提醒訊息，以及督導金融機構加強防詐提醒，如ATM操作界面加註警語，或是宣導一次性密碼（OTP）的重要性。