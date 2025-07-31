綠色採購績優公司出列 國泰金稱冠金融業

國泰金控（2882）展現企業永續實力，再獲國家級肯定。環境部於昨（30）日舉辦「綠色採購及綠色消費推廣績優單位頒獎典禮」，國泰金控以2024年度綠色採購金額達10.65億元，獲選為「民間企業綠色採購績優單位」，為金融業排名第一，除了綠色採購金額年成長逾八成，更創下連續15年獲獎紀錄。

今年由國泰金控副總經理翁德雁代表領獎，並於頒獎典禮上分享金融業永續轉型成果，彰顯從內部治理、供應鏈夥伴到金融本業全面推動綠色轉型的行動力。

翁德雁表示，「綠色採購不僅是環保行動，更是企業風險管理與永續競爭力的基礎。國泰金長期聚焦『氣候、健康、培力』三大永續主軸，將ESG理念深植營運決策與流程。自2016年起定期舉辦供應商大會，倡議『永續價值宣言』，迄今已吸引超過1,200家供應商響應，並輔導供應商導入碳盤查、環境管理制度及綠色產品驗證等。」國泰金以「BETTER TOGETHER共創更好」的願景，與供應商建立永續合作生態。

國泰金控不僅從「買得綠」做起，更邁向「賣得綠」。集團各公司包括國泰人壽、國泰產險與國泰世華銀行的多項保險、貸款及金融服務，亦透過高度數位化與行動化的服務流程減碳，優先取得碳足跡標籤與減碳標籤，並被環境部列入綠色採購範疇，企業只要購買國泰人壽的人身保險服務保費即可認列10%、購買國泰產險的財產保險服務保費可認列20%，採用國泰世華銀行的個人信貸服務費更可100%計入，成為金融業中少數具代表性的綠色商品。而國壽透過「智慧綠房東」推出「hub新型態辦公服務」提供綠電服務，與租戶攜手落實減碳降耗。

國泰金控亦持續強化低碳資金引導，2024年度低碳投融資金額達3,757億元，年成長13.7%。展望未來，除了持續打造符合綠色採購範疇的金融商品外，綠色修繕行動、能源管理、低碳建築規劃等，以金融本業出發，多面向推動永續行動。