銀行點數異業雙向互抵 再等等

銀行點數經濟改革露曙光。銀行公會今（31）日將討論「會員機構發行點數自律規範」草案，條文雖僅十條，卻歷經五年研擬。銀行圈坦言，從未見一項草案討論如此久，顯示點數機制牽涉層面廣泛，是金融體系一項重大轉變。

五年前外界建議打造「金融生態圈」點數互通機制，例如純網銀LINE Bank若能讓其紅利點數用於LINE購物商城，商城點數也能折抵銀行手續費，實現「雙向點數互抵」，跨業整合。

但這樣的模式至今未能落地。銀行主管指出，實務上目前多為銀行點數折抵外部消費（如停車費）的一方流通，異業平台點數反向用於銀行服務的案例極少，合作多半止於「單向折抵」。

金管會官員說，當年確有開放雙向折抵的建議，但因各家銀行點數計算與使用規則不一，為維護市場秩序與消費者權益，請銀行公會研擬自律規範。