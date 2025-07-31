歐元定存高利 大加碼

美元未來展望偏保守，後續波動預期可能加大，市場需求資產配置多元化與分散風險，使得銀行推出外幣高利定存，除了美元是主力外，也轉向其他外幣，推出歐元高利定存，短天期3個月利率在2%以上，約當歐元1年期定存牌告利率的三倍多，高利加碼幅度勝過美元定存。

銀行業者指出，美國對等關稅衝擊以及一連串新政策，使得市場對於美國的通膨、景氣以及美元持續弱勢、貶值等，有高度疑慮，且新關稅政策可能導致景氣成長趨緩，以及大而美法案可能導致美國財政與債務失控，這些不確定性使得資金流動與市場行情波動，投資人尋求美元以外資產配置的工具與機會，因此美元以外的其他外幣高利定存，提供包括理財大戶與一般投資人資產配置選擇。

安泰銀行（2849）推出歐元高利定存，3個月期最高享年息2.25%，約當臺銀、兆豐銀歐元1年期定存牌告利率約0.7%的三倍多，6個月期最高年息2%，也比1年期牌告利率高出不少。其中，除了新客戶可以享有最高3個月期年利率2.25%，舊客戶以新資金包括台幣換匯或是他行歐元資金匯入，則是可享最高3個月期年利率2.05%，6個月期最高年息1.95%。另外，專案起存門檻為5,000歐元，最高10萬歐元為限，對一般上班族、薪水階級來說還算可以負擔。

永豐銀行則是要求換匯才適用高利定存方案，單筆100歐元即可適用，有利於小資族，並且全部主打短天期，最短7天期可享5.6%高利，14天期高利3.0%1個月期年利率1.85%，最長為2個月期年利率1.25%。