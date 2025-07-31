金融債發行火熱大增兩倍 公司債冷清較去年同期大減26%

今年上半年國內債市呈現「公司債冷、金融債熱」，櫃買中心最新統計顯示，今年上半年，國內合計發行2,371億元的公司債，較2024年同期的3,214.9億元大減26.2%；反觀金融債，今年上半年發行金額達979億元，較去年同期的304億元大幅增長220%。

今年上半年債市亮點，金融債發行年增大爆發，包括中信銀、國泰世華銀、土銀、北富銀都相繼在上半年發行金融債，土銀上半年金融債合計發行186億元，拿下冠軍；中信銀以180.5億元為亞軍，輸出入銀行發行93億元排名第三，滙豐銀發行88億元及北富銀發行85.9億元，分居第四及第五名。

至於在公司債方面，台積電以333億元奪冠，其次為富邦金融集團（含富邦金109億元、富邦人壽190億元）合計299億元居次，排名第三為台電的235億元，中油以163億元居第四，南山人壽則以150億元擠入第五名。

企業發行公司債籌資持續下滑，債券商主管分析，受到今年川普對等關稅等影響，企業對未來經濟走勢、營運成長的不確定因素升高，傾向保守調整資本支出與融資規劃，降低發債意願。金融業者指出，川普所提出的對等關稅政策，實際上可能導致台灣對美出口商品被課以更高關稅，進而壓縮企業的利潤空間與營運穩定性。面對外部不確定風險增加，企業將更為謹慎地評估債務規模與財務槓桿，短期內可能傾向保守因應，減少發行公司債的意願或調整發行時機。

至於今年上半年金融債發債大爆發，業者表示，面對市場波動加劇，發行金融債已成為金融機構穩定資金來源的關鍵策略。在市場不穩情況下，存款波動性可能上升，透過發行中長期金融債，不僅有助於穩定資金結構，更可降低資金斷鏈的風險。

今年以來，美國公債殖利率波動擴大，加上美元走勢在上半偏弱，促使部分避險資金轉向國內大型企業發行的公司債或金融債。