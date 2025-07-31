壽險業務員 連三月成長

年輕戰力報到。壽險業務員2025上半年登錄人數出爐，其中，壽險公司登錄人數連三個月成長，回升至20.5萬人，保經公司業務員登錄人數達到9.3萬人，再創歷史新高，整體登錄人數增加1,067人，來到37.6萬人，為2022年6月以來新高，顯示壽險業務員人數逐漸回升。且近年來加入壽險業的新血均朝向「年輕化」及「高學歷」方面發展。

據壽險公會統計，今年6月壽險公司、保代、保經三大通路中，壽險公司業務員人數連三個月成長，較上月增加745人，來到205,309人。而保險代理人公司6月登錄業務員人數較上月減少17人，來到77,922人；保險經紀人公司登錄業務員較上月增加339人，達93,151人，再創歷史新高，整體登錄人數增加1,067人，來到376,382人，為2022年6月以來，近三年新高。

若以各壽險公司來觀察，6月有十家壽險業務員登錄人數單月正成長，南山人壽增加297人、國泰人壽增加226人、凱基人壽增104人、全球人壽增68人、新光人壽增49人，台灣人壽、安聯人壽、遠雄人壽、友邦人壽及宏泰人壽6月登錄業務員人數皆呈現增加。