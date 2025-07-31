台新銀邀您「決定愛的力量」

台新銀行公益慈善基金會與台新青少年基金會於昨（30）日舉行第16屆「您的一票，決定愛的力量」暨第26屆「台新青少年志工菁英獎」聯合啟動典禮，台新銀行公益慈善基金會董事長彭雪芬、台新青少年基金會董事長蔡清祥攜手七家合辦單位宣布二活動正式起跑。此外今年首創採用AI技術製作宣傳主視覺及影片，為台灣公益界創舉。

台新銀行公益慈善基金會董事長彭雪芬表示，台新致力運用創新科技做公益，AI技術也會是推動社福進步的契機。

彭雪芬說明，今年有三大調整，一是提高社福領域組別公益基金；二是策略夥伴中華民國老人福祉協會改在社福領域加碼捐助；最後則是優化投票機制，透過LINE官方帳號登入，無需個資即可投票。

台新青少年基金會董事長蔡清祥則表示，連續舉辦26屆志工菁英獎，表揚優秀青少年志工，每年獲總統及地方政府首長表揚外，也在暑假舉辦志工服務營隊，陪伴偏鄉弱勢學童，帶動更多學子投身志願服務。共同主辦童軍文教基金會董事長王文華則力推童軍精神，鼓勵現今年輕人要「服務社會、奉獻自我」。

第16屆「您的一票，決定愛的力量」活動，由台新攜手六家策略夥伴投入不同提案領域，社福領域的獎項金額將提升為15萬、30萬及60萬元組，讓團體有更多提案資源。

其中王月蘭慈善基金會執行長歐陽龍表示，將持續聚焦從事兒少教育議題的公益團體，實現「關懷社會、互助互愛」精神。台北市艋舺龍山寺董事長黃書瑋指出，至今累計捐助1,530萬元，並肯定台新平台的完善活動機制，讓善款有效回饋社會。中華民國老人福祉協會理事長韓春菊則說，今年改以「復能自立」獎參與社福領域，期待發現優秀的復能提案。

中華電信基金會經理張嘉芳提及，將持續支持偏鄉數位學習，讓科技成就更多好事情。台灣尤努斯基金會董事長蔡慧玲則呼籲，公益單位善用「社會型企業」的商業模式解決社會問題，並鼓勵邁向永續經營。國立中央大學亞洲影響力衡量與管理研究總中心主任沈建文說明，該獎項專為35歲以下年輕人所設，用短片創作呈現正向影響力，讓台灣的社福生態圈充滿活力與創新。

「您的一票，決定愛的力量」於8月15日至8月31日接受公益團體及個人上網提案。「台新青少年志工菁英獎」活動自9月1日至10月31日接受就讀國高中/高職、五專一至三年級學生或學校社團報名。