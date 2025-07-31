中信金賑災 捐款2,000萬元

台灣南部近日受颱風與西南氣流夾擊，連日豪雨釀成多處嚴重災情，包含停電、淹水、交通及通訊中斷等，嚴重衝擊民眾生活與基礎設施。中信金（2891）昨（30）日宣布，捐款2,000萬元予南部縣市，專款專用於地方政府推動的災害援助、緊急醫療、安置及重建事宜，以實際行動支持災區民眾度過難關。

中信金董事長顏文隆表示，面對南部多地災情慘重，中國信託秉持企業社會責任精神，長期投入公益行動，期望藉由此次捐款及旗下金融服務資源，協助災區迅速復原，也向不眠不休的第一線救災人員致上最崇高的敬意。

為協助受災民眾紓困，中信金旗下中國信託商業銀行即日起提供「家庭急難貸款服務」，凡與該行往來任一金融商品（如存款、信用卡、保險、基金、貸款等）之客戶，於急難事件發生後三個月內出具相關災損證明，即可提出貸款申請。貸款金額最高可達50萬元，最長可分十年償還，前六個月可享寬限期，免收開辦費及提前清償違約金，提供受災戶即時金援。

此外，如有信用卡繳款困難者，亦可申請彈性還款機制，詳情可洽客服專線0800-024-365。

在保險理賠方面，台灣人壽與中國信託產險亦同步啟動緊急應變機制。台灣人壽除提供「快速理賠及預付醫療保險金」外，也針對受災保戶提供「續期保費緩繳三個月」、「保單借款利息緩繳六個月」、「保單補發優惠」及「房貸本息緩繳一年」等多項紓困措施。保戶可透過全台7-ELEVEN的ibon「便利賠」平台，或台灣人壽官網「龍e賠」線上申請理賠，操作流程簡便，即時上傳資料並寄回正本即可辦理。

中國信託產險則設立「災損服務中心」，啟動關懷服務及快速理賠機制，協助保戶處理因水災造成的住家、車輛、個人旅行等損失。針對旅程延誤、班機取消等綜合旅遊險，也提供即時理賠支援。保戶可至官網（www.ctbcins.com）查詢，或撥打24小時客服專線0800-075-777洽詢。

中國信託金控長年在天災發生時展現公益行動力，包括2016年台東尼伯特風災、南台灣地震、2024年花蓮地震等重大災情，中信均在第一時間投入金援與物資協助。此次南部災情亦不例外，中國信託期盼透過財務支持與多元服務，協助受災民眾早日恢復正常生活，並與全體台灣人民共同挺過艱難時刻。